PlayLink, a categoria de jogos sociais exclusiva para a PlayStation®4, que te permite utilizar o teu smartphone ou tablet como comando, conta a partir do dia 7 de março com um novo título. Frantics,é um conjunto de 15 divertidos minijogos, com um anfitrião bastante peculiar: uma raposa pouco confiável, interpretada pelo ator Pedro Granger, que já havia dado voz a dois títulos da PlayStation®3 - Eye Pet e Wonderbook: Livro de Feitiços.

Matreira, manipuladora e sempre à procura de sarilhos, esta raposa terá como único objetivo dificultar a vida a todos os participantes, alterando constantemente as regras do jogo. Frantics pode ser jogado por até quatro jogadores, numa inovadora e divertida forma de jogar, que junta amigos e familiares numa experiência multijogador envolvente e divertida, marcada pela interatividade.

Desenvolvido pelo estúdio dinamarquês NapNok Games, Frantics é o sexto título a chegar ao PlayLink, depois do sucesso de Hidden Agenda, Saber é Poder, És tu!, SingStar Celebration e Planeta dos Macacos: Última fronteira.

O PlayLink é uma forma inovadora e divertida de jogar na PlayStation®4. Desde questionários rápidos a experiências multijogador envolventes, os títulos do PlayLink são jogos sociais que todos poderão desfrutar de forma acessível, uma vez que o comando é substituído pelo smartphone ou tablet.

Recorda os restantes títulos deste inovador conceito de jogo que está a revolucionar a relação dos portugueses com os videojogos:

Hidden Agenda pode ser jogado por até seis amigos, que participarão diretamente numa imersiva e interativa história de um crime. Os jogadores assumem o papel do Detetive Becky Marney e da District Atorney Felicity Graves na procura por "Trapper", um serial-killer que usa as suas vítimas para atrair e assassinar agentes da autoridade. Hidden Agenda foi desenhado para ser jogado com o smartphone no lugar do comando Dualshock®4, tornando-se assim acessível para pessoas sem qualquer experiência de jogo.

Saber é Poder é um título party-quizz que coloca os teus conhecimentos à prova, através de um divertido concurso de perguntas e respostas, conduzido pelo carismático Max, o apresentador interpretado por Herman José.

SingStar Celebration representa uma nova versão do famoso título musical que te permite demonstrar todas as suas habilidades vocais, ao ritmo de 30 conhecidos êxitos musicais, utilizando o telemóvel como microfone. Se as 30 canções não te convencerem, poderás descarregar as tuas canções favoritas na SingStore, a loja online que inclui centenas de canções dos mais diversos géneros.

És Tu!, foi o primeiro título disponível para o PlayLink, é um jogo tipo party-quizz com mais de 1.000 perguntas às quais os jogadores terão que responder através da escrita, do desenho e de fotografias. És Tu! permite até seis participantes em simultâneo, sendo a solução perfeita para reuniões de família ou amigos. Basta conectares o teu smartphone ou tablet à PlayStation®4 e desfrutar de horas de diversão em boa companhia.

Planeta dos Macacos: Última Fronteira decorre entre os filmes Dawn of the Planet of the Apes e War for the Planet of the Apes, onde o jogador terá de gerir os conflitos existentes entre os humanos e os macacos na luta pela sobrevivência. Poderás jogar com ambas as espécies, decidindo se preferes criar uma frágil aliança ou declarar guerra.