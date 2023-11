Free trial de Immortals of Aveum já disponível

A Electronic Arts e a Ascendant Studios anunciaram hoje que The Echollector Update (1.0.6.0) para Immortals of Aveum já está no ar, com um emocionante free trial* disponível agora para a Xbox Series X|S e PlayStation 5, e uma demonstração para PC no Steam. Com esta sendo a maior atualização para o título até agora e o jogo agora disponível por 50% de desconto em todas as plataformas por um tempo limitado, nunca houve um momento melhor para saltares para o mundo de Aveum!

Além disso, a atualização oferece o novíssimo conteúdo de end game, "The Echollector**", bem como uma infinidade de melhorias de desempenho, mudanças de qualidade de vida e adições de jogabilidade, tais como o altamente antecipado New Game+ e o desafiador Grand Magnus Difficulty. Os jogadores existentes podem esperar um novo caminho de progressão com 4 Shatterfanes finais para completar, bem como uma nova batalha contra chefes.

Além de um desempenho mais suave graças à otimização contínua em todas as plataformas, a atualização traz uma série de adições de conteúdo no jogo para Immortals of Aveum, incluindo:

Conteúdo Endgame: Continua a aventura de Jak no novo conteúdo de jogabilidade, "The Echollector", enquanto ele livra Aveum de Shatterfanes corrompidos e impede uma construção mágica conhecida como The Echollector de desviar o poder de The Path.4 novos Shatterfanes de endgame para completar. Os três primeiros Fanes revelam o caminho de Fane para a bossfight final com The Echollector.

Novas recompensas Gear, incluindo um Legendary Green Sigil

Nova Lore para descobrir o que conta a história do Ecollector, um antigo ser ariano

New Game+ - Opção para os jogadores começarem um novo jogo, preservando ou aprimorando os principais recursos de progressão:Atualiza o teu equipamento Epic e Legendary para níveis mais altos com o Forge em NG+

Saúde, dano e habilidades do inimigo reequilibrado

Jak leva adiante a maioria dos feitiços e habilidades desbloqueadas num jogo anterior

Ajustes feitos na experiência e na moeda adquirida durante o jogo

Grand Magnus Difficulty - Uma opção de dificuldade de jogo adicional que oferece aos jogadores novos desafios de combate na versão mais desafiadora de Immortals of Aveum até agora.

Os jogadores de PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC no Steam podem baixar a demonstração gratuita para Immortals of Aveum agora nas suas respetivas lojas digitais.

Immortals of Aveum é um jogo magic shooter na primeira pessoa para um jogador que conta a história de Jak enquanto ele se junta a uma ordem de elite de guerreiros para salvar um mundo à beira do abismo, disponível agora para a PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC através da app da EA, Steam e Epic Games Store com 50% de desconto (29,99€ no PC e 34,99€ nas consolas) por tempo limitado.

Como parte desta promoção, os jogadores que jogarem o free trial da consola poderão comprar a Edição Deluxe no jogo por 55% de desconto em relação ao preço original e receberão o sigil exclusivo da edição, três anéis, dois bracers e três totens, todos valiosos equipamentos na luta para salvar Aveum. Os membros do EA Play Pro terão acesso à edição Deluxe na app da EA†.