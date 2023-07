FTW confirma presença no Lisboa Games Week

A organização do Lisboa Games Week avança com a confirmação da parceria com a FTW - For The Win Esports Club, que tem como missão primordial a promoção dos desportos electrónicos em ambiente saudável e o desenvolvimento do gaming nacional em geral.No âmbito desta parceria, a FTW activará no seu espaço áreas dedicadas aos vários projectos que representa no mercado dos videojogos e das plataformas electrónicas. É uma oportunidade única para os mais entusiastas de videojogos e dos Esports em especial, que assim poderão conhecer os principais Streamerse e Jogadores FTW e participar nas várias iniciativas e activações exclusivas que irão marcar a programação durante os 4 dias no espaço da FTW.Neste espaço em específico e para além do FTW Stage, serão desenvolvidas várias actividades como o concurso de Cosplay FTW, o FTW Academy, o Concurso BeatSaber, Beat The Fénix, Showmatches, FTW Talks e as áreas de realidade virtual, zona de experimentação de consolas, zona de simuladores, exposição de trofeús e merchandising FTW.Promovido pela Fundação AIP, o Lisboa Games Week aposta fortemente na composição de conteúdos e espaços temáticos, com o objectivo de proporcionar um nível mais elevado de experiência aos milhares de visitantes esperados, que aguardam já com expectativa a divulgação das novidades para esta 8ªedição.Na última edição, as áreas do gaming, esports, realidade virtual, retrogames e arcade, os board games e claro, o cosplay e pop culture, motivaram a visita de mais de 34.000 entusiastas (entradas únicas sem contabilização de reentradas) que tiveram à sua disposição mais de 500 propostas diferenciadas para usufruir durante a sua visita.