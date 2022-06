FTW faz história no CS:GO nacional e torna-se a primeira equipa portuguesa na ESL Pro League

A equipa portuguesa For The Win (FTW) fez esta segunda-feira história no CS:GO nacional ao bater, por 2-1, a 'line up' polaca dos Illuminar na terceira ronda do 'Lower Bracket' da ESL Pro League Season 16 e tornar-se a primeira equipa portuguesa a marcar presença na fase de grupos do evento.

A formação composta pelo quinteto Diogo 'DDias' Dias, André 'Ag1l' Gil, Rafael 'arrozdoce' Wing e Michel 'ewjerkz' Pinto começou a série com um triunfo por 16-9 em Nuke, mapa em que a 'line up' portuguesa dominou com um forte lado CT. A resposta da Illuminar surgiu no segundo mapa, a Overpass, com um triunfo dominante por 16-5, onde a FTW não conseguiu encaixar nenhuma ronda a Terrorista.

Apesar da resposta menos positiva na 'pick' da Illuminar, a FTW não foi abaixo e assinalou uma grande exibição no Vertigo, mapa que fechava a série e confirmava o apuramento inédito luso para a fase final da ESL Pro League Season XVI, com um triunfo por 16-12.

De recordar que a FTW Esports é agora a equipa portuguesa melhor classificada no ranking da HLTV.org, ultrapassando os SAW (55.º) com um magnífico 37.º lugar.