Gamers Outreach e Xbox revelam documentário: “A Player Like Me”

A Gamers Outreach e a Xbox anunciaram e revelaram um novo documentário, "A Player Like Me," que conta a história de Jordan, um rapaz de 14 anos proveniente de Atlanta, GA que vive com uma estirpe extremamente rara da Síndrome de Ehlers-Danlos e que passou a maior parte da sua infância em hospitais e fisioterapia. Até então, Jordan nunca tinha conhecido ninguém com Síndrome de Ehlers-Danlos, mas tudo mudou quando conheceu Megan, que vive na Escócia, a jogar "Forza Horizon 5" na Xbox.

"A Player Like Me" faz parte da "Beyond Xbox: Therapeutic Play", uma iniciativa da Gamers Outreach e da Xbox que visa promover os benefícios do jogo como uma ajuda para facilitar a recuperação de crianças que passam longos períodos no hospital. O filme pretende destacar a forma como os jogos podem apoiar crianças que estão internadas, proporcionando-lhes uma forma de brincarem e de se ligarem aos seus amigos e família.