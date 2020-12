Gamers portugueses ensinam jovens a "fintar o cancro do testículo"

A Associação Portuguesa de Urologia alerta para a importância do diagnóstico precoce e incentiva o autoexame do cancro do testículo, através de uma campanha no mundo do Gaming.



Esta doença afeta cerca de 200 novas pessoas a cada ano e é o cancro mais comum nos jovens Portugueses (15-35 anos). Apesar destes números, continua a apresentar uma taxa de cura elevada quando é detetado (cerca de 95%), mesmo em estado avançado. Quanto mais cedo for descoberto melhor e, por essa razão, a APU incentiva os jovens a fazer o seu autodiagnóstico de forma a prevenir problemas de saúde mais grave.



Sabendo do crescimento do esports em e da grande maioria dos fãs serem jovens dos 15 aos 28 anos, a Associação Portuguesa de Urologia juntou-se aos principais nomes do gaming em Portugal para abordar o assunto de uma forma que os jovens entenderão melhor do que nunca.



Sob o conceito "Real life tutorial", os gamers Portugueses criaram conteúdos nas suas redes sociais (Youtube, Twitch e Instagram), nos quais anunciaram a explicação de uma nova jogada para o mais conhecido jogo de futebol de consola do mundo. De forma surpreendente, o vídeo acaba por revelar que o movimento explicado neste tutorial não se destina a fintar alguém no jogo, mas sim um adversário muito mais comum na vida dos jovens Portugueses: o cancro do testículo.



No final, os jovens são convidados a repetir aqueles movimentos de forma regular no seu dia-a-dia e que caso encontrem alguma alteração, devem contactar os seus médicos.



A ação criada pela agência Havas Portugal, promoveu a parceria entre os maiores gamers de esports do País como o Youtuber Record PedroTim23, Tuga810 (atual 19º melhor jogador de FIFA e número 1º Português na plataforma da Ps4), Marley 1904, Meck 90, Psylocke22, Daizer e Ric Fazeres, e contou com o apoio científico da Associação Portuguesa de Urologia.