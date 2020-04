Games with Gold de abril já foram revelados

Está na hora de apresentar os Games with Gold, disponíveis gratuitamente em abril para todos os subscritores do Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate. São eles:

Project CARS 2 (disponível de 1 a 30 de Abril para a Xbox One). Vive uma experiência de condução realista com Project CARS 2. Com mais de 180 veículos das melhores marcas automóveis, estarás pronto para competir em diversas superfícies – gelo, terra batida e pista molhada incluída -, com um sistema de meteorologia dinâmico em 140 circuitos, uma condução realista e múltiplos modos de jogo.

Knights of Pen and Paper Bundle (disponível de 16 de Abril a 15 de Maio para a Xbox One). Reúne o teu grupo e joga estes RPG retro, Knights of Pen and Paper Bundle. Assume os papéis dos jogadores no jogo que, por sua vez, representam as suas personagens numa sessão tradicional de RPG em jogo de mesa, nesta experiência avançada de role-play transcendental. Podes escolher entre ser uma das personagens do jogo ou o Dungeon Master.

Fable Anniversary (disponível de 1 a 15 de Abril na Xbox One e Xbox 360). Fable Anniversary é a remasterização em HD do clássico título da Xbox original. Esta edição trouxe novas texturas, modelos e uma iluminação melhorada, reintroduzindo de novo a história pioneira, onde cada decisão do jogador acarreta consequências directas no seu desfecho. Fable Anniversary é a derradeira experiência Fable, tanto para os fãs mais antigos como para quem vai experimentar pela primeira vez.

Toybox Turbos (disponível de 16 a 30 de Abril na Xbox One e Xbox 360). Colecciona e personaliza 35 veículos, compete em 18 circuitos loucos e destabiliza os teus rivais com armas alucinantes, como minas, metralhadoras e martelos gigantes. Domina 6 modos a solo, ou compete contra 4 jogadores em multijogador (local, online ou co-op). Perfeito para sessões de jogo para toda a família!