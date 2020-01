Games with Gold de fevereiro foram revelados

Os Games with Gold de Fevereiro foram anunciados, para serem disponibilizados aos utilizadores com Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate. São eles:

TT Isle of Man (Disponível de 1 a 29 de Fevereiro na Xbox One). Aceita o desafio do monte monte Snaefell no jogo de motociclismo TT Isle of Man. Os 60,73 quilómetros desta pista lendária estão reproduzidos de forma fiel, numa experiência que desafiará a concentração e os reflexos de qualquer um. Memoriza cada secção, enquanto ultrapassas as curvas de forma perfeita, a 300 km/h.

Call of Cthulhu (Disponível de 16 de Fevereiro a 15 de Março na Xbox One). Submerge num mundo de terror cósmico e loucura em Call of Cthulhu, a adaptação oficial, inspiriada no clássico RPG de lápis e papel. Investiga as mortes de uma família numa ilha remota, onde nada é o que parece. Não poderás confiar em ninguém, numa história repleta de criaturas assustadoras, ciências misteriosas e cultos sinistros, dentro do universo icónico de H. P. Lovecraft.

Fable Heroes (Disponível de 1 al 15 de Fevereiro na Xbox One e Xbox 360). Uma aventura hack-and-slash altamente viciante e divertida. Encarnando a pele dos heróis de Albion, une-te a mais três jogadores, tanto em cooperação como em competição, e recolhe todo o ouro possível. Derrota inimigos conhecidos e novos, num jogo que representa uma lufada de ar fresco nesta popular franquia e leva a competição ao próximo nível.

Star Wars Battlefront (Disponível de 16 a 29 de Fevereiro em Xbox One e Xbox 360). Desfruta de Star Wars Battlefront, o clássico da Xbox original. Participa em batalhas memoráveis, vindas dos primeiros seis filmes de Star Wars e combate com todas as armas e veículos icónicos à tua disposição. A solo ou com um exército do teu lado, a escolha é tua: derrota o Império ou esmaga os Rebeldes.