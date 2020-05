Games with Gold de junho já foram anunciados

Mais um mês, mais um anúncio dos Games with Gold, desta feita para junho. Assim que, os quatro jogos que os subscritores de Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate poderão descarregar, de forma gratuita, são:

Shantae and the Pirate’s Curse (disponível de 1 a 30 de Junho na Xbox One). Vive uma aventura emocionante com Shantae and the Pirate’s Curse. Ao perder toda a sua magia, Shantae vê-se forçada a unir-se à malvada pirata Risky Boots para salvar Sequin Land de uma maldição. Derrota monstro, luta contra inimigos épicos, obtém novas armas e recupera a tua magia no processo!

Coffee Talk (disponível de 16 de Junho a 15 de Julho na Xbox One). Presta atenção aos teus clientes, enquanto serves bebidas quentes no teu estabelecimento. Enquanto proprietário de um café, mergulha nas histórias dos habitantes fantásticos da cidade e ajuda-os a resolver os seus problemas. Coffee Talk é um jogo cuja progressão se baseia na variedade de bebidas que serves;

Destroy All Humans! (disponível de 1 a 15 de Junho na Xbox One e Xbox 360). Esta é a tua oportunidade para viver uma invasão alienígena… do ponto de vista do invasor. Nesta aventura de acção, poderás colocar-te na pele do alien Cryptosporidium 137 e aterrorizar os habitantes da Terra para obter o seu ADN. Conquista a espécie humana com a ajuda do teu arsenal alienígena, causa o caos lançando carros, camiões e vacas com telekinesis e disfarça-te para poderes destruir todos os humanos!

Sine Mora (disponível de 16 a 30 de Junho na Xbox One e Xbox 360). O tempo é um factor determinante. Sine Mora, que combina a acção de um Shmup clássico com uma apresentação mais contemporânea, é um título que nos oferece um modo História com um foco soberbo na narrativa e um modo Arcade com jogabilidade profunda e gratificante, que irá satisfazer os fãs do género.