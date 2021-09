Games with Gold de outubro: Lista já é conhecida

A Xbox acabou de anunciar os Games with Gold de outubro. Durante o próximo mês, os membros do Xbox Live Gold e do Xbox Game Pass Ultimate poderão desfrutar gratuitamente dos seguintes jogos:

Aaero (disponível de 1 a 31 de outubro). Atravessa a toda a velocidade ambientes de cortar a respiração, deixando um rasto de luz e lutando batalhas épicas contra chefes, tudo acompanhado de uma cativante banda sonora. Apresentando música de Noisia, Flux Pavilion, Katy B, The Prototypes, Neosignal e muito mais, sente o ritmo e liberta a energia que vive na música.

Hover (disponível de 16 de outubro a 15 de novembro). Num futurista mundo aberto em 3D, junta-te a um grupo de jovens rebeldes, os Gamers, e luta contra a nova lei anti liberdade, enquanto mostras truques e combos incríveis. Equipado com equipamento de alta tecnologia que te permite atingir velocidades e alturas incríveis, ajuda os cidadãos e encontrar uma forma de chegar à Estação Orbital.

Castlevania: Harmony of Despair (disponível de 1 a 15 de outubro). Mergulha nas sombras da casa do inferno para derrotar o teu velho amigo, Drácula. Com o modo cooperativo de 6 jogadores, escolhe os teus caçadores de vampiros favoritos para devolveres Drácula ao seu eterno sono.

Resident Evil Code: Veronica X (disponível de 16 al 31 de outubro). Três meses após a destruição da cidade de Racoon, Claire Redfield viaja para a Europa em busca do seu irmão desaparecido, Chris. Infiltra-te no laboratório da Umbrella Corporation em Paris e sobrevive à horda de zombies que te aguardam.