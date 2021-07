Games With Gold: Já são conhecidos os jogos de agosto

A Xbox lançou ontem os novos Games With Gold, que estarão disponíveis no próximo mês. A partir de agosto, os subscritores do Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate poderão desfrutar gratuitamente dos seguintes jogos:

Darksiders III (disponível de 1 a 31 de agosto). Nesta aventura de ação de hack-and-slash, assumes o papel de Fúria, um dos Quatro Cavaleiros do Apocalipse, na sua missão de caçar os Sete Pecados Mortais. Explora um mundo aberto incrível e usa o teu chicote e magia para restaurar o equilíbrio entre o bem e o mal.

Yooka-Laylee (disponível de 16 de agosto a 15 de setembro). Explora mundos enormes e preciosos e conhece um elenco inesquecível de personagens. Como bons amigos, Yooka e Laylee, embarcam numa aventura épica para derrubar Capital B, um empresário malvado que planeia absorver toda a literatura do mundo.

Lost Planet 3 (disponível de 1 a 15 de agosto). Mergulha na história do universo de Lost Planet com uma experiência única muito imersiva. Nesta prequela, vais reviver as aventuras de Jim Peyton, enquanto revelas as verdades ocultas do ambiente único de E.D.N.III.

Garou: Mark of the Wolves (disponível de 16 a 31 de agosto). Esta última versão da clássica série Fatal Fury inclui mais de uma dezena de lutadores diferentes para participares no torneio King of Fighters: Maximum Mayhem. Com o sistema de luta T.O.P. e uma mecânica de defesa e contra-ataque, prova ao teu adversário que as lendas não morrem... melhoram!