Os Games with Gold de agosto já são conhecidos. Durante o próximo mês, os subscritores Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate poderão descarregar gratuitamente os seguintes títulos:

Portal Knights (disponível de 1 a 31 de agosto na Xbox One). Cria a tua personagem, fabrica armas épicas e derrota os teus inimigos no Action RPG em 3D e de mundo aberto, Portal Knights. Tu e a tua equipa são a única esperança num mundo destruído e aterrorizado pelo Rei sagrado. Nivela o teu herói enquanto exploras dezenas de ilhas geradas aleatoriamente, cria estruturas incríveis e interage com os vários habitantes de cada zona, na tua missão para te converteres no cavaleiro guardião definitivo.

Override: Mech City Brawl (disponível de 16 de agosto a 15 de Setembro na Xbox One). Override: Mech City Brawl oferece batalhas com mechas com alta adrenalina, numa sinfonia de destruição. Desfruta duma campanha completa, inúmeros modos multijogador local ou online, bem como uma colecção de 12 mechas para pilotar, todos personalizáveis e cada um com habilidades únicas. Domina os teus adversários e destrói os cenários inspirados em localizações reais para te converteres no melhor piloto. Sem engrenagens, não há glória!

MX Unleashed (disponível de 1 a 15 de agosto na Xbox One e Xbox 360). Volta a jogar o clássico jogo de motos da Xbox, MX Unleashed. Experimenta os seus múltiplos modos e faz acrobacias e truques, nas perigosas pistas de grandes dimensões, para desbloqueares segredos incríveis.

Red Faction II (disponível de 16 a 31 de agosto na Xbox One e Xbox 360). Derrota o ditador no clássico FPS Red Faction II. Passaram-se cinco anos desde que começou a revolta em Marte, e as pessoas oprimidas da Commonwealth estão a lutar pela liberdade. Lidera um grupo único de supersoldados, cada um com os seus métodos especializados de destruição para deitar abaixo o governo corrupto e restaurar a paz.