Gaming e parentalidade: «Por vezes é assustador»

Numa altura em que os videojogos continuam na crista da onda, embalados pela pandemia mundial que nos obrigou a estar fehados em casa, as questões relativas aos perigos para as crianças no universo do Gaming são cada vez mais prementes.

José Consciência, especialista em videojogos e autor do canal 'Crónicas Videojogos', defende que o apoio e monitorização parental é essencial.

"Já na nossa altura havia os primeiros sites de apostas online. Mas na altura era para adultos e publicitado para adultos. O problemas atualmente é que esse tipo de propostas, ou mesmo jogos com apostas ou onde pedem dinheiro para ter conteúdo extra, não são publicitadas exclusivamente para adultos e isso, por vezes, é assustador", referiu.

"O que posso fazer é aculturar o meu filho para os videojogos. Eu também me aculturei ao mundo dos videojogos. E a minha estratégia é essa. Conhecer aquilo que há disponível e explicar ao meu filho que a cultura dos videojogos é pelo entretenimento e não pela quantidade de dinheiro que gastamos. O importante do jogo é usufruir daquilo que o jogo nos dá e não pagar para ter cada vez mais. Vivemos a fase do mais, mais e mais...", juntou.

"Aquilo que tento ensinar é que não dá problema em ter mais desde que não seja no imediato. E isso é a chave", rematou.