Ghost of Tsushima atinge fase Gold

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que o aguardado Ghost of Tsushima, que chegará em exclusivo à PlayStation®4 no próximo dia 17 de julho, atingiu a fase Gold. Isto significa que o seu processo de desenvolvimento está terminado.

Desenvolvido pelo estúdio americano Sucker Punch Productions, Ghost of Tsushima recebeu recentemente um conjunto de quatro ilustrações de Takashi Okazaki, que imortalizam alguns elementos da história de Jin Sakai: o vento-guiador, o fogo que consome Tsushima, a máscara e a ira do Fantasma. Ilustrações podem ser vistas aqui.

Neste título, no final do século XIII, o império mongol devastou nações inteiras no decorrer da campanha para conquistar o Oriente e, a ilha de Tsushima é o último ponto de defesa entre o território japonês e a enorme invasão mongol liderada pelo implacável e astucioso general Khotun Khan.

À medida que a ilha queima com a primeira vaga do assalto mongol, o guerreiro samurai, Jin Sakai, é um dos últimos sobreviventes do seu clã e, independentemente do preço a pagar, está resolvido a proteger o seu povo e a recuperar a sua casa. Aqui, na missão de reclamar Tsushima, Jin tem de procurar a orientação e o apoio de velhos amigos e novos aliados improváveis. Tem de abandonar a tradição e tornar-se num novo tipo de Guerreiro para proteger o que resta da sua pátria e população a qualquer custo.

De recordar que, recentemente, foi transmitido um episódio especial do State of Play, totalmente dedicado a Ghost of Tsushima, onde foram reveladas diversas imagens de jogabilidade, incluindo mecânicas de exploração, combate e ainda mais. E que, com quase 19 minutos de duração, esta transmissão deu a conhecer, entre outras coisas, alguns detalhes sobre a exploração no jogo que, para o estúdio, é a essência do design de mundo aberto de Ghost of Tsushima desde o começo.

Desenvolvido pelo estúdio americano Sucker Punch Productions, Ghost of Tsushima chegará em exclusivo à PlayStation®4 no próximo dia 17 de julho.