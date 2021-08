Ghost of Tsushima Director’s Cut recebe trailer de lançamento

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que já está disponível o trailer de lançamento de Ghost of Tsushima: Director’s Cut, que chegará às lojas habituais e à PlayStation®Store no próximo dia 20 de agosto. O vídeo, que foi totalmente localizado para português, pode ser visto no canal oficial de YouTube da PlayStation® Portugal.

Também no dia 20 de agosto, para celebrar o lançamento de Ghost of Tsushima: Director’s Cut, a PlayStation® Portugal irá transmitir a partir das 19h00, um episódio especial do MODO PlayStation® dedicado ao jogo, no seu canal oficial de YouTube. Este episódio contará com a presença do Bernardo Candeias (Oitobits) e da Nicole Concha (MoshBit Gaming) que vão partilhar as suas primeiras impressões sobre a aventura na ilha de Iki e sobre os novos conteúdos e funcionalidades exclusivas para a PS5, entre outras surpresas.

Nesta nova aventura, Jin Sakai, descobre que uma misteriosa tribo Mongol ocupou parte da Ilha Iki sob a liderança da terrível e venerada xamã Ankhsar Khatun, conhecida por "Águia" pelos seus seguidores. Esta poderosa conquistadora de nações, tal como se pode ver no trailer de história divulgado anteriormente, é uma mística guia espiritual que representa um enorme perigo para Jin e o seu povo. A única forma de travar esta ameaça é Jin regressar à Ilha de Iki e enfrentar este novo e perigoso inimigo, ao mesmo tempo que enfrenta velhos medos e revive traumas que julgara esquecidos.

Em Ghost of Tsushima: Director’s Cut os jogadores poderão explorar uma nova Ilha e combater novas ameaças, enquanto mergulham no passado sombrio do clã Sakai.

"A nossa versão semi-fictícia da Ilha de Iki contrasta bastante com Tsushima. É uma terra selvagem e sem lei, cheia de criminosos e assaltantes, marcada pelas memórias da guerra, e de espírito feroz e independente", disse Patrick Downs, Senior Writer na Sucker Punch Productions. E acrescentou: "Os samurais não controlam a Ilha há muitos anos".

Ghost of Tsushima: Director’s Cut estará disponível para a PlayStation®5 e PlayStation®4 a partir do próximo dia 20 de agosto, no entanto as suas reservas já estão disponíveis, tanto na PlayStation®Store como nos pontos de venda habituais.

Todos os jogadores que já tiverem Ghost of Tsushima poderão adquirir o conteúdo de Ghost of Tsushima: Director’s Cut por 19,99€ para a PlayStation®4 e por 29,99€ para a PlayStation®5. Para aqueles que ainda não têm o jogo esta nova Edição estará disponível por um PVP estimado de 79,99€ para a PlayStation®5 e de 69,99€ para a PlayStation®4, tanto nos pontos de venda habituais como na PlayStation®Store, onde já se podem efectuar reservas.

De realçar que a versão Director's Cut inclui todo o conteúdo adicional lançado até à data, bem como conteúdo totalmente novo:

Jogo completo.

A expansão Ilha de Iki: Nova história, novos minijogos, novos tipos de inimigos e não só.*

Modo de cooperação online de lendas.**

Um minilivro de arte em formato digital.

Um ponto de técnica.*

Amuleto da graça de Hachiman.*

Conjunto do herói de Tsushima: Máscara dourada, kit para a espada, cavalo e sela.*

Comentários do estúdio: A equipa criativa junta-se a um famoso historiador japonês para analisar o mundo de Ghost of Tsushima e ver como se compara com os eventos da vida real em que o jogo se inspirou

De lembrar que os jogadores da PlayStation®5 terão ainda a oportunidade de desfrutar de novas funcionalidades, tais como: resolução 4K dinâmica com 60 fotogramas por segundo como alvo***, áudio em 3D****, sincronização dos movimentos dos lábios com a dobragem japonesa, feedback háptico e gatilhos adaptativos.