Ghost of Tsushima em exclusivo à PS4

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou que Ghost of Tsushima, desenvolvido pelo estúdio americano Sucker Punch Productions, chegará em exclusivo à PlayStation®4 no verão de 2020. O anúncio foi feito através de um novo trailer, que foi revelado durante a gala dos The Game Awards 2019, em Las Vegas. De lembrar que durante o quarto episódio do State of Play emitido no passado dia 10 de dezembro, já tinha sido proporcionado aos jogadores um primeiro olhar sobre este novo trailer, que acompanha o protagonista do jogo, Jin Sakai, que terá de abandonar as tradições que o moldaram como guerreiro e forjar um novo caminho, o caminho do fantasma, de forma a travar uma guerra pouco convencional pela liberdade de Tsushima.

Neste título desenvolvido em exclusivo para a PlayStation®4, depois de ter sido dado como morto numa batalha contra os mongóis, Jin terá de enfrentar a decisão mais difícil da sua vida: honrar a tradição e os hábitos da sua educação como samurai e continuar uma luta que não pode vencer, ou desviar-se do seu caminho de samurai para proteger a ilha e os seus habitantes por quaisquer meios necessários.

Aqui, na missão de reclamar Tsushima, Jin tem de procurar a orientação e o apoio de velhos amigos e novos aliados improváveis. Tem de abandonar a tradição e tornar-se num novo tipo de Guerreiro para proteger o que resta da sua pátria e população a qualquer custo.

Além disto, é de realçar que Ghost of Tsushima é o maior jogo já feito pelo estúdio Sucker Punch, com um incrível mundo aberto, que deverá ser explorado por todos os jogadores, de acordo com as palavras de Andrew Goldfarb, responsável de comunicação do estúdio.

"Nos próximos meses partilharemos mais detalhes sobre Jin, as ameaças que enfrenta, os aliados que o ajudarão durante a sua viagem, e aquilo que terá de abandonar para se converter num novo tipo de Guerreiro", afirma Goldfarb, que se mostra entusiasmado por revelar, para além disso, a capa do jogo, onde é possível ver Jin com a sua armadura de Fantasma, enquanto uma grande tempestade surge atrás dele.