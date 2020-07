Ghost of Tsushima recebe novo trailer de lançamento

O aguardado Ghost of Tsushima, que chegará em exclusivo à PlayStation®4 no próximo dia 17 de julho, recebeu um novo trailer de lançamento totalmente localizado em português. Nele é possível apreciar a diversidade de ambientes e biomas do jogo que o protagonista, Jin Sakai, poderá explorar ao longo da sua viagem para proteger o que resta da sua terra e do seu povo

De lembrar que, em Ghost of Tsushima, após uma derrota devastadora face aos cruéis invasores mongóis, o nobre samurai Jin Sakai terá de sacrificar tudo para proteger o que resta da sua terra e do seu povo. E que ao embarcar numa aventura épica para libertar Tushima, Jin terá de renunciar às tradições dos samurais, recorrer a métodos não convencionais e forjar um novo caminho: o caminho do Fantasma.

Desenvolvido pelo estúdio americano Sucker Punch Productions, Ghost of Tsushima chegará em exclusivo à PlayStation®4 esta sexta-feira, dia 17 de julho.