Ghost of Tsushima recebe quatro ilustrações de Takashi Okazaki

A Sony Interactive Entertainment (SIE) apresenta um conjunto de quatro ilustrações de Takashi Okazaki, que imortalizam alguns elementos da história de Jin Sakai em Ghost of Tsushima, o aguardado título desenvolvido pelo estúdio americano Sucker Punch Productions que chegará em exclusivo à PlayStation®4 no próximo dia 17 de julho.

"Adorámos o que Takashi Okazaki fez com o Afro Samurai e consideramos que o seu estilo se encaixa perfeitamente com o de Ghost of Tsushima. É por isso que temos orgulho em anunciar que ele criou quatro ilustrações originais baseadas no nosso jogo", diz Jason Connel do estúdio Sucker Punch Productions. E acrescenta: "Cada ilustração imortaliza um determinado elemento da história de Jin Sakai: o vento-guiador, o fogo que consome Tsushima, a máscara e a ira do Fantasma".

De recordar que, recentemente, foi transmitido um episódio especial do State of Play, totalmente dedicado a Ghost of Tsushima, onde foram reveladas diversas imagens de jogabilidade, incluindo mecânicas de exploração, combate e ainda mais. E que, com quase 19 minutos de duração, esta transmissão deu a conhecer, entre outras coisas, alguns detalhes sobre a exploração no jogo que, para o estúdio, é a essência do design de mundo aberto de Ghost of Tsushima desde o começo.

Desenvolvido pelo estúdio americano Sucker Punch Productions, Ghost of Tsushima chegará em exclusivo à PlayStation®4 no próximo dia 17 de julho.

Neste título, no final do século XIII, o império mongol devastou nações inteiras no decorrer da campanha para conquistar o Oriente e, a ilha de Tsushima é o último ponto de defesa entre o território japonês e a enorme invasão mongol liderada pelo implacável e astucioso general Khotun Khan.

À medida que a ilha queima com a primeira vaga do assalto mongol, o guerreiro samurai, Jin Sakai, é um dos últimos sobreviventes do seu clã e, independentemente do preço a pagar, está resolvido a proteger o seu povo e a recuperar a sua casa. Aqui, na missão de reclamar Tsushima, Jin tem de procurar a orientação e o apoio de velhos amigos e novos aliados improváveis. Tem de abandonar a tradição e tornar-se num novo tipo de Guerreiro para proteger o que resta da sua pátria e população a qualquer custo.