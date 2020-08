Ghost of Tsushima: Upgrade para a Edição Digital Deluxe já disponível

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que está desde já disponível na PlayStation®Store um upgrade à Edição Standard de Ghost of Tsushima que permitirá aos jogadores usufruírem de todos os conteúdos incluidos na Edição Digital Deluxe da aventura épica de Jin Sakai. Esta atualização pode adquirir-se na PlayStation®Store por 10,99€ e inclui o seguinte:

Um ponto de técnica**

Amuleto da graça de Hachiman**

Conjunto do herói de Tsushima**: Máscara dourada, armadura, kit para a espada, cavalo e sela

Minilivro de arte digital da Dark Horse

Tema Samurai de Ghost of Tsushima

Comentário da direção: a equipa criativa junta-se a um famoso historiador japonês para analisar o mundo de Ghost of Tsushima e ver como se compara com os eventos da vida real em que o jogo se inspirou.

Foi também revelada uma antevisão ao comentário da direção, que poderá ser visto integralmente ao ser adquirida esta atualização. Este conteúdo video conta com a participação de Nate Fox, diretor criativo da Sucker Punch Productions, o bem conhecido Shuhei Yoshida e o aclamado historiador Kazuto Hongo, no qual discutem os diversos ângulos históricos de Ghost of Tsushima bem como o processo de criação da história de Jin Sakai e a proximidade à realidade de vários elementos do jogo, como a forma de luta dos samurais, as indumentárias e as armaduras.

Ghost of Tsushima vendeu mais de 2,4 milhões de unidades em todo o mundo nos primeiros três dias em que esteve à venda. Este marco faz com que o título da Sucker Punch seja a nova franquia exclusiva que mais rapidamente vendeu na PlayStation®4

De lembrar que, em Ghost of Tsushima, após uma derrota devastadora face aos cruéis invasores mongóis, o nobre samurai Jin Sakai terá de sacrificar tudo para proteger o que resta da sua terra e do seu povo. E que, ao embarcar nesta aventura épica para libertar Tushima, Jin terá de renunciar às tradições dos samurais, recorrer a métodos não convencionais e forjar um novo caminho: o caminho do Fantasma.

Desenvolvido pelo estúdio americano Sucker Punch Productions, Ghost of Tsushima chegou no passado dia 17 de julho em exclusivo à PlayStation®4, totalmente localizado em português. O jogo está desde então disponível em formato físico nos pontos de venda habituais, e em formato digital na PlayStation®Store, por um valor estimado de 69,99€ e PEGI 18.