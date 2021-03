Ghost of Tsushima vai ser adaptado para o grande ecrã

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que o aclamado Ghost of Tsushima, que foi desenvolvido pelo estúdio americano Sucker Punch Productions e que já vendeu mais de 6,5 milhões de unidades em todo o mundo, vai ser adaptado para o grande ecrã pelo realizador de John Wick, Chad Stahelski.

"Estamos muito felizes por poder trabalhar com a Sony Pictures e por tornar isto possível. E o Jin está em boas mãos com o realizador Chad Stahelski, que criou algo especial com John Wick. Algumas das melhores cenas de ação de todos os tempos foram criadas graças à sua visão criativa e aos seus anos de experiência", disse Nate Fox, Diretor da Sucker Punch Productions. E acrescentou: "Se existe alguém capaz de dar vida à tensão dos combates de Jin, esse alguém é Chad Stahelski".

De lembrar que, em Ghost of Tsushima, após uma derrota devastadora face aos cruéis invasores mongóis, o nobre samurai Jin Sakai terá de sacrificar tudo para proteger o que resta da sua terra e do seu povo. E que, ao embarcar nesta aventura épica para libertar Tushima, Jin terá de renunciar às tradições dos samurais, recorrer a métodos não convencionais e forjar um novo caminho: o caminho do Fantasma.

Desenvolvido pelo estúdio americano Sucker Punch Productions, Ghost of Tsushima chegou no passado dia 17 de julho em exclusivo à PlayStation®4, totalmente localizado em português.