Ghost of Tsushima vendeu mais de 2,4 milhões em três dias

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que Ghost of Tsushima vendeu mais de 2,4 milhões de unidades em todo o mundo nos primeiros três dias em que esteve à venda. Este marco faz com que o título da Sucker Punch seja a nova franquia exclusiva que mais rapidamente vendeu na PlayStation®4

De lembrar que, em Ghost of Tsushima, após uma derrota devastadora face aos cruéis invasores mongóis, o nobre samurai Jin Sakai terá de sacrificar tudo para proteger o que resta da sua terra e do seu povo. E que, ao embarcar nesta aventura épica para libertar Tushima, Jin terá de renunciar às tradições dos samurais, recorrer a métodos não convencionais e forjar um novo caminho: o caminho do Fantasma.

Desenvolvido pelo estúdio americano Sucker Punch Productions, Ghost of Tsushima chegou no passado dia 17 de julho em exclusivo à PlayStation®4, totalmente localizado em português. O jogo está desde então disponível em formato físico nos pontos de venda habituais, e em formato digital na PlayStation®Store, por um valor estimado de 69,99€ e PEGI 18.