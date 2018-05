O GIRLGAMER está de volta! A segunda edição do GIRLGAMER Esports Festival, que celebra e promove a competitividade feminina nos Esports, terá lugar no Casino do Estoril nos dias 20, 21 e 22 de julho.

O festival contará com um ciclo de conferências, competições de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) e League of Legends (LoL) com algumas das melhores equipas internacionais e um torneio de Clash Royale aberto ao público.

Com a The Rainbow na gestão de marcas e o patrocínio da Sephora, vincando a estreia da retalhista de cosméticos e fragrâncias nos Esports, o GIRLGAMER Esports Festival abre com o primeiro ciclo de conferências da indústria com oradores internacionais.

Em debate vão estar temas como o potencial e os desafios dos Esports, assim como a apresentação das oportunidades de investimento e casos de sucesso internacionais. No segundo e terceiro dias do festival, oito das mais populares equipas internacionais vão competir pelo prémio monetário de €20,000, gentilmente oferecido pela ESCONLINE.PT, nos torneios de CS:GO e LOL.

Já os visitantes podem medir forças no torneio de Clash Royale que vai decorrer ao longo destes dois dias do evento. Mais atividades e surpresas para o público serão anunciadas ao longo dos próximos dias nas redes sociais do festival.

"A ideia subjacente ao GIRLGAMER nasceu por acreditarmos que nos esports a competição deve ser universal e inclusiva. Contudo, a representação feminina no segmento profissional é ainda muito reduzida. Nesse sentido e, como forma de desenvolver e motivar a competitividade feminina, foi criado o GIRLGAMER." - Telmo Silva, Fundador e CEO da Grow uP eSports.

"Acreditamos que, tal como na beleza, o gaming já não é representado nem limitado por géneros. Como marca ditadora de tendências e promotora de experiências diferenciadoras, é um prazer sermos parceiros desta iniciativa!" - Paula Rocha, Diretora de Marketing da Sephora

Organizado pela Grow uP eSports, o GIRLGAMER Esports Festival conta com a Kaisun Energy Group, Evoloop e Metta Sport como parceiros e com o apoio do Instituto Português do Desporto e Juventude e da Câmara de Comércio e Indústria LusoChinesa.

A primeira edição do festival teve lugar em Macau em 2017 chegando a 10 milhões pessoas em todo o mundo. O evento foi transmitido em Inglês e Mandarim em múltiplas plataformas de streaming, tendo registado 1,4 milhões de espetatores.

Os bilhetes de acesso ao evento estão disponíveis no site oficial em www.girlgamer.gg Paralelamente, decorre um concurso que vista premiar um feliz contemplado com livre acesso para os três dias do evento que inclui viagem e estadia com pensão completa.







