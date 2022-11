Globe Soccer Awards: 'Tuga810' eleito melhor jogador de futebol virtual do Mundo

Para além de Benfica e do empresário Jorge Mendes, houve mais um português a ser distinguido na Globe Soccer Awards: Diogo Pombo, mais conhecido no mundo dos esports por 'Tuga810', foi eleito o melhor jogador de futebol virtual do Mundo no ano de 2022.

Depois do título inédito no FIFAe Club World Cup, Diogo Pombo junta assim mais uma importante distinção ao seu palmarés enquanto jogador profissional de FIFA.