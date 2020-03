GMR: União perfeita entre futebol real e virtual

A Adidas uniu-se à EA Sports e à Jacquard da Google para lançar o Adidas GMR, sistema de calçado inovador que une o futebol real com o futebol virtual, permitindo aos seus utilizadores jogar o desporto na vida real enquanto melhoram as suas estatísticas no FIFA Mobile Ultimate Team através de um suporte desenvolvido por Jacquard da Google Tag.

Através de uma palmilha que pode ser colocada em qualquer tipo de calçado, a inovação de adidas GMR permite aos jogadores de FIFA Mobile completar os seus desafios nas ruas ou nos campos de futebol para desbloquear recompensas dentro do jogo, melhorar as estatísticas das dias equipas personalizadas e competir nas tabelas de classificação.

Desenvolvido a partir de algoritmos assentes em machine-learning de Jacquard Tag’s, adidas GMR reconhece os movimentos reais dos jogadores de futebol, medindo os remates e a sua potência, a distância e a velocidade. Ao completar desafios e alcançar vários objetivos a longo prazo, os jogadores de FIFA Mobile irão desbloquear recompensas e melhorar os jogadores na Ultimate Team, a modalidade de jogo que permite personalizar as equipas de futebol e desbloquear recompensas tanto no mundo real como virtual.

Um dos principais desafios será o Master Finisher, que convida os jogadores a fazer 40 remates desde a área de penalty numa semana para ganharem moedas e pontos de habilidade em FIFA Mobile. Além disso, o remate mais potente irá ficar nas várias tabelas de classificação, permitindo aos jogadores orgulharem-se do seu rendimento.

No seguimento da participação de Ninja na campanha Time In, o lançamento de adidas GMR é mais um passo no avanço de adidas no mundo dos videojogos na sua missão de se tornar na principal marca desportiva do Gaming.

Em nome da adidas, Moritz Kloetzner, Director Business Development de adidas Football comentou "adidas está comprometida com a inovação aportada a qualquer jogo em que participe um atleta, seja ele que jogo for. adidas GMR experimenta a união do mundo dos videojogos e o mundo material porque é aí que se encontra a audiência. Ao explorar e ao desafiar as abordagens tradicionais do desenvolvimento de produtos, com Jacquard da Google e com a EA SPORTS FIFA Mobile, foi possível equipar os jogadores de uma forma completamente nova ao usar a sua criatividade para melhorar no desporto".

Por outro lado, Matt Lafreniere, EA SPORTS FIFA Mobile Producer, referiu que: "Estamos sistematicamente à procura de formas de oferecer experiências aos nossos jogadores que juntem o mundo real do futebol com o nosso mundo virtual em FIFA Mobile. Com adidas GMR, apresentamos uma nova forma de progredir no jogo, permitindo aos jogadores fazer crescer as suas equipas em Ultimate Team en FIFA Mobile através da app que tanto gostam dentro e fora de campo".

Ivan Poupyrev da Google, destacou: "Jacquard by Google integra interatividade, conectividade e Inteligência artificial em aspetos quotidianos mais uteis e agradáveis, como é o caso da palmilha adidas GMR. Através de algoritmos avançados de machine-learning, lançamos a Jacquard Tag, que se coloca dentro do calçado de forma a reconhecer os movimentos no campo e que recompensa o jogador com uma experiência de jogo única em EA SPORTS FIFA Mobile. Estou animado com a tecnologia de Jacquard e com o que irá permitir aos jogadores experienciar. As oportunidades são infinitas".

Christian Volk, FIFA eFootball & Gaming Director, acrescentou: "Estamos encantados por apoiar esta experiencia que é para os jogadores de FIFA Mobile de todo o mundo. Estas inovações, que elevam a tecnologia para melhorar a experiência dos seguidores do desporto, é uma parte chave da estratégia de FIFA".