Goat of Duty gratuito na Steam

Goat of Duty é um jogo de tiro multiplayer e de ritmo acelerado onde cabras armadas até aos chifres balem cara a cara em implacáveis combates mortais. Foi desenvolvido pela 34BigThings e publicado pela Raiser Games em julho de 2019.

Após as 18 horas do dia 31 de março, Goat of Duty passa a custar 9,99€ na loja virtual.





Autor: Filipe Silva