God of War, o tão aguardado título de uma das franquias mais famosas da PlayStation, chega a Portugal no próximo dia 20 de abril, e as novidades não ficam por aqui.

A famosa franquia da Santa Monica Studio chegará acompanhada de uma fantástica edição limitada da PlayStation®4 Pro, com um visual totalmente inspirado nas aventuras do semideus Kratos, e do seu filho Atreus.

Este fantástico bundle especial da consola PS4 Pro God of War Limited Edition pode ser adquirido por 469,99 euros. A consola tem um design em tons de cinzento Leviathan, com o desenho do machado de Kratos e da árvore de habilidades, bem como as icónicas runas nórdicas oriundas do logotipo do jogo.

O bundle inclui ainda a Day One Edition do jogo em formato físico e uma Edição Limitada do DUALSHOCK 4 com a marca dos Huldra Brother, representando os lendários ferreiros que forjaram o machado de Kratos.

Terás ainda disponível um bundle da consola PlayStation 4 em Jet Black de 1TB com um comando sem fios DUALSHOCK 4 e uma cópia física do jogo por 349,99 euros.

A edição especial inclui ainda um novo comando sem fios DUALSHOCK®4 (64,99 €) alusivo ao jogo. Enfrenta as bestas brutais das florestas nórdicas com este novo comando que contem um design em tons de cinzento escuro e prateado metálico, adornado com o icónico símbolo dos Huldra Brothers, que está inscrito no machado de Kratos.

Conteúdo do bundle:

• A consola PS4®Pro God of War Limited Edition de 1TB.

• O comando sem fios God of War™ Limited Edition DUALSHOCK®4.

• O jogo God of War Day One Edition em formato físico.

Cinco edições disponíveis em Portugal

God of War poderá ser adquirido na PlayStation®Store e pontos de venda habituais, e conta com cinco fantásticas edições, ligadas diretamente ao universo da mitologia nórdica e à narrativa do jogo:

• Edição Standard, disponível apenas em formato físico (PVP recomendado 69,99 €): inclui versão em Blu-Ray.

• Edição Digital Deluxe: disponível apenas em formato digital (PVP 69,99 €): inclui versão digital do jogo, para ser descarregada na PlayStation®Store, a banda desenhada digital da "Dark Horse", o livro de arte digital da "Dark Horse", o conjunto de armadura promessa da morte, o escudo guardião do exílio, um tema dinâmico de PS4™ e um DLC extra de reserva com 3 escudos para jogo.

• Edição Day One, disponível em formato físico (PVP 69,99€) que inclui versão Blu-ray, um tema dinâmico de PS4™. e que, mediante reserva, incluirá um DLC com 2 escudos e um talismã da sorte eterna – Exclusivo Edição Day One, e um DLC extra de reserva com 3 escudos para jogo.

• Edição Limitada, disponível apenas em formato físico (PVP recomendado 79,99 €): inclui versão Blu-Ray, com caixa metálica preta e prateada, com o símbolo dos irmãos Huldra, o livro de arte "Dark Horse" em formato físico, e três conteúdos digitais exclusivos: o set de armadura "Death’s Vow", o escudo "Exile’s Guardian" e um tema dinâmico de PS4™. Quem efetuar a reserva desta edição receberá também um DLC extra de reserva com 3 escudos para jogo.

• Edição Colecionador, disponível apenas em formato físico (PVP recomendado 149,99 €): inclui versão Blu-Ray com caixa metálica preta e prateada com o símbolo dos irmãos Huldra, todos os conteúdos digitais exclusivos incluídos na Edição Digital Deluxe, uma litografia exclusiva, um mapa de tecido Midgard, duas estátuas esculpidas dos irmãos Huldra e uma estátua espetacular de Kratos e Atreus de 23 cm desenhada pela Gentle Giant Ltd. Quem efetuar a reserva desta edição receberá também um DLC extra de reserva com 3 escudos para jogo.

O renascer de um semideus numa história cheia de mitos e magia

Desenvolvido pelo estúdio americano Santa Monica Studio (criadores de todos os títulos desta importante franquia), esta fantástica reinvenção de God of War, aproveita na perfeição a capacidade gráfica da PS4 e PS4 Pro, conseguindo reproduzir na perfeição os mais misteriosos bosques e as mais belas montanhas nórdicas. A narrativa do novo God of War centra-se na relação entre um protetor Kratos e o seu filho Ateus. Consciente do legado sombrio que poderá deixar ao seu filho, Kratos fará o possível para apagar os erros do passado em relação ao filho, enquanto enfrenta novos desafios, perigos, criaturas e deuses.