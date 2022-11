God of War Ragnarök vendeu mais de 5 milhões de unidades

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que foram vendidas mais de 5.1 milhões de unidades do God of War Ragnarök até ao final da semana de lançamento, o que representa um record na franquia e faz com que este seja o jogo first party que mais rápido vendeu na história da PlayStation®. God of War Ragnarök chegou no passado dia 9 de novembro à PlayStation®5 e à PlayStation®4, e está disponível desde então em formato físico nos pontos de venda habituais, e em formato digital na PlayStation®Store.

God of War Ragnarök é a sequela do aclamado God of War (2018), onde Kratos e Atreus terão de se aventurar em cada um dos nove reinos em busca de respostas para se prepararem para a batalha profética que trará o fim do mundo. Juntos, Kratos e Atreus aventurar-se-ão pelas profundezas dos nove reinos em busca de respostas enquanto as forças de Asgard se preparam para a guerra. Pelo caminho, vão explorar deslumbrantes paisagens míticas, recrutar aliados e enfrentar inimigos temíveis, sob a forma de deuses nórdicos e monstros. À medida que a ameaça do Ragnarök se aproxima cada vez mais, Kratos e Atreus vão ter de escolher entre a segurança da sua família e a segurança dos reinos.

Neste título Atreus procura informações que o ajudem a entender a profecia de "Loki" e a assumir o seu papel no Ragnarök. Já Kratos terá de escolher entre ficar acorrentado pelo medo de repetir os seus erros e libertar-se das amarras do passado para poder ser o pai de que Atreus precisa.

O machado Leviatã, as Lâminas do Caos e o Escudo do Guardião estão de volta nesta fantástica aventura, juntamente com uma série de novas habilidades de Kratos e Atreus. Kratos – e as suas mortíferas capacidades espartanas – vai ser testado como nunca enquanto luta nos nove reinos contra deuses e monstros para proteger a sua família. Aqui, cada aventura é uma história à espera de ser contada.