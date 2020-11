Golden Joystick Awards 2020: The Last of Us II eleito Jogo do Ano

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que The Last of Us Parte II, considerado o videojogo mais ambicioso na história da PlayStation®4, foi o grande vencedor dos Golden Joystick Awards 2020, uma das cerimónias de prémios mais conceituada e antiga na indústria dos videojogos a nível mundial. Este exclusivo para a PlayStation®4 foi desenvolvido pela Naughty Dog e conquistou 5 prémios: Jogo do Ano, Melhor Design Visual, Melhor Áudio, Melhor Jogo PlayStation do Ano e Melhor Narrativa. Para além disto, a Naughty Dog conquistou o título de Estúdio do Ano.

The Last of Us Part II, que chegou em exclusivo à PlayStation®4 no passado dia 19 de junho, também está nomeado em diferentes categorias nos The Game Awards 2020: Jogo do Ano, Melhor Direção, Melhor Narrativa, Melhor Direção Artística, Melhor Banda Sonora, Melhor Áudio, Melhor Atuação (tanto a atriz Ashley Johnson pelo seu papel como Ellie, como Laura Bailey pela sua interpretação de Abby), Melhor Inovação em Acessibilidade e Melhor Jogo de Ação/ Aventura. Os The Game Awards 2020 serão atribuídos numa gala que se celebrará no próximo dia 10 de dezembro.

De recordar que The Last of Us Part II, que vendeu mais de 4 milhões de unidades nos 3 primeiros dias nas lojas, tornando-se o exclusivo PlayStation®4 que mais rápido vendeu durante este período, está disponível tanto nos pontos de venda habituais como na PlayStation®Store sendo que, na PlayStation®Store, está disponível com um desconto de 43%, o que significa que até ao próximo dia 30 de novembro, os jogadores poderão adquirir este aclamado título da Naughty Dog por apenas 39,89€ em vez dos 69,99€ habituais. Esta promoção decorre no âmbito da campanha da PlayStation® para a Black Friday 2020, que oferece descontos significativos no PlayStation®Plus, no PlayStation™Now, e também numa seleção de títulos de sucesso na PlayStation®Store, entre os quais se destaca o título da Naughty Dog. Sabe mais sobre esta campanha na PlayStation®Store e/ ou no Blog Oficial da PlayStation®.

The Last of Us Part II, que dá continuidade aos eventos de The Last of Us, é uma aventura intensa, dramática e emotiva, onde os jogadores terão a oportunidade de enfrentar os crescentes conflitos morais criados pela incansável busca de vingança da protagonista Ellie. Aqui, cinco anos após a sua perigosa viagem pelos estados Unidos pós-pandémicos, Ellie e Joel assentaram em Jackson, Wyoming. Viver entre uma comunidade próspera de sobreviventes trouxe-lhes paz e estabilidade, apesar da constante ameaça dos infetados e de outros sobreviventes mais desesperados.