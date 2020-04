Gostam de Dirt Rally 2.0? Está a chegar uma competição virtual

O Clube Automóvel da Marinha Grande, em parceria com a Câmara Municipal da Marinha Grande e Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting vai organizar a primeira edição do Virtual Rallye Vidreiro – Marinha Grande, entre os dias 1 e 3 de Maio de 2020.

A pandemia de Covid-19 que chegou no início deste ano à Europa, fez silenciar o som dos motores e afastou o público do desporto motorizado. Portugal não foi exceção e as principais provas do Campeonato de Portugal de Ralis previstas para este início de temporada foram adiadas para datas ainda não desvendadas.

O Rallye Vidreiro Centro de Portugal – Marinha Grande, nona ronda do Campeonato de Portugal de Ralis 2020, prevista para 2 e 3 de Outubro, não está, por agora, afetado pelas ondas de choque desta pandemia, contudo o Clube Automóvel da Marinha Grande decidiu seguir as pisadas do Azores Rallye e lançar uma prova virtual para tentar, de alguma forma, colmatar a ausência de ação nos ralis aproveitando para aproximar os adeptos da modalidade ao clube e ao desporto.

Assim, e aproveitando a escalada das competições digitais na plataforma Dirt 2.0, disponível para PC/Steam, Playstation e Xbox, o clube preparou um rali de 12 especiais que será disputado em condições em tudo semelhantes à que se realiza a prova "real". Este é um evento aberto a todos os amantes do desporto automóvel, mas também a uma comunidade gaming de todo o Mundo, pelo que é esperada uma vasta lista de inscritos. As inscrições para a participar neste evento são gratuitas e de acesso livre e os vencedores vão ganhar um voucher para duas noites de alojamento (para duas pessoas), para assistir ‘in loco’ ao evento oficial, em Outubro, ficando instalados no Hotel Mar e Sol, em São Pedro de Moel.

As inscrições estão disponíveis no site do Clube Automóvel da Marinha Grande, em www.camg.pt, e prova pode ser acompanhada nas redes sociais da prova em www.facebook.com/ralividreiro e www.instagram.com/ralividreiro.