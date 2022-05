Governo francês dá início a processo que visa banir estrangeirismos associados aos E-Sports

O governo francês iniciou no domingo, dia 29, um processo que visa banir os estrangeirismos relacionados com o mundo dos desportos eletrónicos, uma intenção que foi anunciada através de uma nota publicada no Diário da República francesa e que tem como principal objetivo proteger o idioma do país.

De acordo com o documento, palavras como 'streamer' ou até mesmo 'E-Sports' deverão deixar de ser utilizadas em publicações e documentos oficiais, uma vez que estes termos, que têm origem maioritariamente inglesa, são vistos como uma forma que prejudica um melhor entendimento da indústria dos videojogos a pessoas que não estão propriamente relacionadas com o tema.

No Diário da República francesa é possível ver ainda uma extensa lista de termos ingleses que normalmente são utilizados na indústria dos videojogos, seja pelos jogadores, por analistas, streamers (criadores de conteúdos em plataformas de transmissão), casters (comentadores e narradores) ou até mesmo por pessoas que vivem de forma apaixonada o desporto.