Gran Turismo 7 recebe atualização 1.20: Todas as novidades

A Sony Interactive Entertainment (SIE) e a Polyphony Digital anunciam que já está disponível a atualização 1.20 para Gran Turismo™ 7, o aclamado título de condução que chegou recentemente em exclusivo à PlayStation®4 e à PlayStation®5. Entre as novidades estão a chegada de novas versões do circuito de Barcelona-Catalunha e quatro carros novos, dos quais se destacam o De Tomaso Mangusta (criado em colaboração com a Dior) e o lendário McLaren MP4/4 ’88.

Esta atualização, que pode ser descarregada a partir de hoje de forma gratuita, adiciona então três novos traçados ao Circuito de Barcelona (No Chicane, National Layout e Rallycross Layout) e ainda quatro lendários carros novos: o McLaren MP4/4 ’88, o Pontiac GTO ‘The Judge’ ‘69’, o Porsche Cayman GT4 ’16 e o De Tomaso Mangusta (Christian Dior). Para além disto, a atualização 1.20 para o Gran Turismo™ 7 também inclui menus adicionais no GT Café.

Isto significa que Gran Turismo™ 7 continua a adicionar conteúdo de forma gratuita para que todos os fãs possam continuar a desfrutar de uma experiência de jogo mais ampla.