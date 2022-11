Gran Turismo 7 recebe atualização 1.26 que inclui 3 novos carros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Sony Interactive Entertainment (SIE) e a Polyphony Digital anunciam que o Gran Turismo™ 7, o aclamado título de condução exclusivo da PlayStation®4 e da PlayStation®5, receberá uma nova atualização amanhã, dia 24 de novembro.

A atualização 1.26 para o Gran Turismo™ 7 inclui:

Carro de corrida de edição especial Gran Turismo Red Bull X2019 25th Anniversary;

Três novos carros na forma de desportivos FR icónicos que encantaram os condutores ao longo de décadas, nomeadamente:

BMW M2 Competition ’18;

Ford Sierra RS 500 Cosworth ’87;

Nissan Silvia K’s Aero (S14) ’96;

Circuito de corridas Michelin Raceway Road Atlanta;

De realçar que o Michelin Raceway Road Atlanta é um histórico circuito norte-americano construído em 1970 e localizado a norte de Braselton, no estado da Georgia. É conhecido por receber corridas de turismo e protótipos e também como palco da corrida de resistência de 10 horas "Petit Le Mans". Trata-se de um circuito técnico com uma série de curvas fluídas de alta velocidade e que requere aceleração máxima e travagens a fundo. A pista estreita e as alterações dramáticas na elevação criam várias curvas cegas e onde os condutores terão de pensar muito bem nas ultrapassagens.

"Iluminações" e "Road Atlanta" como locais em destaque no Scapes;

Esta nova atualização significa que Gran Turismo™ 7 continua a adicionar conteúdo de forma gratuita para que todos os fãs possam continuar a desfrutar de uma experiência de jogo mais ampla.