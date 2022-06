Gran Turismo 7 recebe atualização com três carros novos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Sony Interactive Entertainment (SIE) e a Polyphony Digital anunciam que já está disponível a atualização 1.17 para Gran Turismo™ 7, o aclamado título de condução que chegou recentemente em exclusivo à PlayStation®4 e à PlayStation®5. Entre as novidades estão a chegada de dois carros lendários, de um Vision GT, e a introdução do circuito internacional Watkins Glen.

Isto significa que Gran Turismo™ 7 continua a adicionar conteúdo de forma gratuita para que todos os fãs possam continuar a desfrutar de uma experiência de jogo mais ampla. Nesta ocasião, estão incluídos três novos carros: o lendário Suzuki V6 Escudo Pikes Peak Special ’98, que regressa à série pela primeira vez em uma década e que foi desenvolvido especificamente para competir nas condições mais difíceis para qualquer carro de corrida na conquista da mítica subida de montanha; o Suzuki Vision Gran Turismo (Gr. 3 Version), extensivamente ajustado para integrar os regulamentos da categoria GR.3; e o clássico Ford Roadster de 1932, um autêntico ícone do movimento Hot Rod, que surgiu na década de 1930.

A atualização 1.17 para o Gran Turismo™ 7 inclui ainda o circuito internacional Watkins Glen, também apelidado de The Glen, que fica próximo a Watkins Glen, no estado americano de Nova Iorque. Há mais novidades e esta atualização inclui ainda os seguintes Menus Extra no GT Café:

Toyota 86 Collection: Opens at Collector Level 20

Honda Type R Collection: Opens at Collector Level 20

Rotary Engine Collection: Opens at Collector Level 32