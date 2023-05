Gran Turismo 7: World Series está de regresso

A Sony Interactive Entertainment (SIE) e a Polyphony Digital anunciaram, através de uma publicação no Blog Oficial da PlayStation®, o arranque do Gran Turismo World Series 2023, um campeonato aberto a todos os jogadores que possuam um exemplar de Gran Turismo 7™, seja para a PlayStation®5 ou para a PlayStation®4.

A série é composta por dois campeonatos: a "Nations Cup", onde os pilotos competem enquanto representantes do seu país (ou território) e a "Manufacturers Cup", onde os pilotos competem sob contrato pelo seu fabricante favorito.

O Gran Turismo World Series 2023 introduzirá algumas alterações importantes no formato da prova. Tanto a Nations Cup como a Manufacturers Cup decorrerão ao longo de uma Série Online com sete rondas, e os jogadores com a melhor classificação marcarão presença no Showdown da World Series 2023 em agosto e na Final Mundial 2023 em dezembro, onde serão decididos os campeões da Série de 2023.

Como de costume, os eventos presenciais serão transmitidos online, e completos com comentários acerca dos confrontos mais renhidos entre os melhores pilotos do mundo.

A temporada de 2023 terá dois grandes eventos nos quais os fãs de Gran Turismo® poderão voltar a desfrutar da competição em direto de forma presencial. O primeiro terá lugar nos próximos dias 11 e 12 de agosto em Amesterdão e o segundo será a Final Mundial que se celebrará no início de dezembro num lugar ainda por anunciar.

Em baixo deixamos um resumo das principais diferenças desta temporada de 2023:

A nova Nations Cup por equipas

A primeira ronda da Série Online da Nations Cup decorrerá amanhã, 13 de maio. Tal como em Séries Online anteriores, os jogadores competirão por pontos de forma individual, mas nos eventos presenciais, como o Showdown da World Series, os três melhores jogadores da Liga superior em cada país (ou território) competirão em equipa.

Na Nations Cup deste ano também será possível encontrar uma maior representação de cada país (ou território). Assiste e descobre o que acontece quando pilotos veteranos, como o campeão do ano passado Coque López (Espanha), fazem equipa com pilotos novatos e promissores.

Conseguirá a Subaru revalidar o título? Adivinham-se confrontos caóticos na Manufacturers Cup

A Manufacturers Cup começa a 7 de junho, cerca de um mês após a Nations Cup. Depois de disputadas as sete rondas da Série Online, 12 fabricantes, compostos pelas melhores equipas na Classificação Global dos Fabricantes e os nossos parceiros Toyota, Genesis e Mazda, avançarão para o Showdown da World Series e para a Final Mundial.

Com uma vitória épica na Série de 2022, a Subaru garantiu a sua segunda vitória no campeonato. Com os campeões em título a tentarem alcançar uma senda de vitórias, qual será o fabricante ou fabricantes que lhes farão frente? Será mais um ano de emoções fortes na Manufacturers Cup.