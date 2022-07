Gran Turismo World Series 2022: Acompanha em direto as próximas fases do campeonato

Com a Temporada 1 Online do campeonato Gran Turismo World Series 2022 concluída, a Sony Interactive Entertainment (SIE) e a Polyphony Digital convidam todos os jogadores a acompanharem, em direto, as próximas fases da competição, que decorrerão nos próximos dois fins de semana.

A Ronda 1 das World Series, onde os melhores representantes dos 12 principais fabricantes disputarão a Manufacturers Cup, decorrerá já este sábado, dia 23 de julho, pelas 14h00 (hora portuguesa). Já a competição entre os melhores 16 pilotos da Nations Cup 2021 decorrerá no dia seguinte, ou seja, domingo, 24 de julho, pela mesma hora (14h00 – hora portuguesa).

O fim de semana seguinte também promete muita ação, desta vez com um evento presencial. O World Series Showdown reunirá os melhores pilotos do mundo no espetacular Red Bull Hangar 7 em Salzburg, na Áustria. Tal como os anteriores, também este evento será transmitido ao vivo, com 12 equipas de 3 pilotos a competirem na Manufacturers Cup no sábado, dia 30 de julho, pelas 20h00 (hora portuguesa), e os 32 pilotos que esperam sagrar-se campeões na Nations Cup a competirem no dia seguinte, ou seja, domingo, dia 31 de julho, também pelas 20h00.

A equipa vencedora da Manufacturers Cup do ano passado, a Toyota, firmou-se nas Online Series, mas o campeão de 2019, Subaru, conta com alguns pilotos super competitivos que ambicionam recuperar o primeiro lugar nas próximas corridas. Além disso é de lembrar que, ao mesmo tempo, a competição dá as boas-vindas aos recém-chegados da fabricante Genesis, que estarão presentes nas transmissões da Ronda 1 e em Salzburg.

Na Nations Cup, as estrelas de 2021 competirão com os melhores pilotos da Temporada 1 Online em Salzburg. As apostas estão altas, já que eles estarão a competir por um lugar nas duas próximas rondas da World Series e nas Finais Mundiais no Mónaco, em novembro. O campeão de 2021, o italiano Valerio Gallo, será o homem a que todos quererão ganhar.

