Gran Turismo World Series está de regresso com Gran Turismo 7

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou, através de uma publicação no Blog Oficial da PlayStation®, o regresso do campeonato Gran Turismo World Series 2022, cujas primeiras rondas da Temporada 1 Online terão início já nos próximos dias 27 e 28 de maio. Qualquer jogador que tiver uma cópia do Gran Turismo 7™, seja para a PlayStation®4 ou para a PlayStation®5, poderá participar na série através do Modo Sport* do jogo. Ali, bastará registar-se na Nations Cup, onde competirá pela glória individual representando o seu país, ou na Manufacturers Cup, na qual competirá com um contrato virtual em representação do seu fabricante de carros favorito.

"Estamos muito feliz por, depois de dois anos com a ação toda a acontecer online a partir de casa, o campeonato Gran Turismo World Series (antes conhecido por FIA Gran Turismo Championships) esteja de regresso com eventos ao vivo em 2022, com os melhores pilotos do mundo reunidos no mesmo palco", escreveu Ken Chan, Sr Brand Manager, na SIE.

Sobre o campeonato deste ano, importa ainda referir que os melhores pilotos da Temporada 1 Online serão convidados para competir durante três dias no World Series Showdown em julho, contra os melhores do campeonato em 2021, no espetacular Red Bull Hangar 7 em Salzburg, na Áustria.

De referir também que a World Series continuará depois com a Temporada 2, onde os pilotos mais velozes serão convidados a desafiar as estrelas mundiais nas World Finals. Após um hiato de dois anos, as finais estarão de volta ao prestigiado Sporting Monte Carlo, onde os eventos das World Finals de 2018 e 2019 decorreram.

Para além disto, importa ainda realçar que, para além destes dois novos eventos presenciais, os fãs poderão ver com os seus próprios olhos os melhores pilotos a enfrentarem-se numa série de seis transmissões, que contarão com a participação dos melhores da Nations Cup e da Manufacturer Cup.

O italiano Valerio Gallo (21) tentará defender o seu título da Nations Cup de 2021, enquanto a Toyota, duas vezes campeã da Manufacturers Cup, será a equipa a bater nesta série. A propósito, é de referir que uma nova equipa se junta a esta, já que a Genesis, fabricante de carros de luxo, se junta este ano ao Gran Turismo World Series como parceira oficial, o que garante à Team Genesis um lugar nos eventos principais da Manufacturer Cup. De mencionar também que a fabricante Genesis se faz acompanhar de um novo parceiro, a fabricante de freios Brembo. Ambas as marcas juntam-se, assim, a parceiros de longa data como a Michelin, Toyota, Alpha e BBS, que ajudaram a enriquecer tanto o jogo como os campeonatos.