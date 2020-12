Grande Final do Torneio FIFA 21 – Diogo Jota Challenge em direto

A PlayStation Portugal convida todos os jogadores a acompanharem, a partir das 18:00, a Grande Final do Torneio FIFA 21 PS4 – Diogo Jota Challenge, uma competição aberta a todos os jogadores portugueses de EA Sports FIFA 21 na PlayStation®4, que contou com mais de 1100 participações.





Esta Grande Final será transmitida em direto no canal de YouTube da PlayStation® Portugal, e será apresentada por Gonçalo Morais e pelo Twitcher e Comentador de Esports, Bombnuker. Diogo Jota, o craque português do Liverpool FC, também marcará presença nesta emissão, comentando o Torneio.De lembrar que o Torneio FIFA 21 PS4 – Diogo Jota Challenge contou com duas rondas de qualificação que se realizaram nos passados dias 10 e 12 de dezembro, e que a Grande Final de hoje será disputada pelos 8 jogadores que obtiveram uma melhor classificação nas rondas mencionadas anteriormente (4 melhores de cada ronda).Em baixo a lista dos finalistas que irão disputar a Grande Final do Torneio FIFA 21 PS4 – Diogo Jota Challenge:DiogoPwnxz - DiogoPwnxz (PSN ID)ruben-8787 - ruben-8787 (PSN ID)Gugu0107 - milheirinhos (PSN ID)TMGG36 - TMGG_36Twitch (PSN ID)rafadidi - rafadidi (PSN ID)rfrmachado - D70Pablo (PSN ID)miguelrebelo1 - miguelrebelo1 (PSN ID)play_DMB_ - play_DMB_ (PSN ID)De lembrar ainda que todos os participantes na final receberão prémios, sendo que o grande vencedor, para além de crédito para usar na PlayStation®Store, uma subscrição de 12 meses do PlayStation®Plus, um pack de Merchandising oficial da Adidas e uma t-shirt autografada por Diogo Jota, ganha ainda uma consola PlayStation®5.Vê em baixo a lista completa de prémios:1 PlayStation®51.000€ Crédito PlayStation®Store12 Meses PlayStation®PlusT-Shirt Diogo Jota eSports autografada por Diogo JotaPack Merchandising Adidas (Football Boots X20 Ghosted autografadas pelo Diogo Jota / Adidas GMR Pack)Subscrição Anual da ELEVEN250€ Crédito PlayStation®StoreT-Shirt Diogo Jota eSports autografada por Diogo JotaAdidas GMR PackSubscrição Anual da ELEVEN100€ Crédito PlayStation®T-Shirt Diogo Jota eSports autografada por Diogo JotaAdidas GMR PackSubscrição Trimestral da ELEVEN20€ Crédito PlayStation®StoreSubscrição Mensal da ELEVEN