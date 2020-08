Grandes novidades da PlayStation reveladas no State of Play

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou várias novidades no episódio de ontem do State of Play, um programa que pretende dar a conhecer regularmente novos anúncios e updates a todos os fãs da PlayStation®.

O episódio de ontem arrancou em grande com várias novidades sobre Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time. O regresso à PlayStation® de uma das suas mais icónicas personagens está marcado para 2 de outubro e chegará com um novo modo de jogo, N. Verted, que irá revolucionar totalmente a perspetiva do jogador em termos de velocidade, visão e desafios. Sabe mais aqui. Foi também anunciada uma nova personagem jogável, Dingodile. Este híbrido Dingo-Crocodilo está de volta com novas e incríveis capacidades. Foi também revelado que Crash e Coco terão acesso a dezenas de loucas skins que poderão ser ganhas durante o jogo, mediante desafios específicos. Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time está desde já disponível para reserva. Vê aqui algumas imagens e o trailer revelado no State of Play.

Godfall recebeu o seu primeiro video de gameplay na PlayStation®5. Keith Lee, Diretor do Jogo na Counterplay Games, revelou vários detalhes sobre o universo fantástico de Godfall, dando especial atenção ao facto do jogo tirar total partido das mecânicas inovadoras do comando DualSense™ para desenvolver uma experiência de combate táctil que será tão gratificante nas mãos dos jogadores como no ecrã. O Diretor de Jogo de Godfall revelou também que a personagem que os jogadores controlarão será um Valorian Knight e o derradeiro objetivo será derrotar um deus louco, sendo que para isso terão de ser travados combates intensos, naquele que é descrito um looter-slasher, com ação de alta intensidade e um sistema de progressão baseado em loot. Consulta aqui todos os detalhes e assiste ao video comentado pela Counterplay Game aqui.

Outro destaque do State of Play de ontem foi a revelação de Hood: Outlaws & Legends, desenvolvido pela Focus Home Interactive e pela Sumo Newcastle e que está previsto chegar em 2021 à PlayStation®5. Vê aqui o trailer de apresentação. Esta produção tem por base uma nova visão sobre o conto eterno de Robin dos Bosques e será um jogo de ação para vários jogadores, no qual equipas até quatro elementos terão de levar a cabo assaltos num Grã Bretanha medieval, numa interpretação dos seus tempos mais sombrios. Consulta mais detalhes aqui e vê aqui algumas imagens.

Uma das estrelas da noite foi o PlayStation®VR. Foi anunciado que a próxima aventura do Agente 47, HITMAN®3, terá suporte integral para o sistema de realidade virtual da PlayStation®. Foi também revelado que será possível jogar com o PlayStation®VR todos os locais da World Assassination Trilogy, uma vez importados para o novo HITMAN®3, que tem lançamento previsto para janeiro de 2021. Vê aqui o trailer de revelação e aqui todos os detalhes. Também para o PlayStation®VR, foi confirmado Vader Immortal: A Star Wars VR Series. Esta experiência de realidade virtual, dividida em três partes, é a primeira história Star Wars desenvolvida especificamente para realidade virtual e chegará ao PlayStation®VR no próximo dia 25 de agosto. Vê aqui o trailer de apresentação. A ação tem lugar no planeta vulcânico Mustafar, onde Darth Vader tem a sua fortaleza e onde terás de descobrir vários segredos e aprender a dominar a Força para que possas travar um dos mais icónicos vilões da história do entretenimento. Aqui tens mais detalhes e aqui algumas imagens.

Destaque também para a expansão AWE do aclamado Control que chegará à PlayStation®4 no próximo dia 27 de agosto. Vê aqui o trailer de apresentação. Esta segunda expansão produzida pela Remedy Entertainment irá levar-te mais uma vez a Old House e promete várias surpresas, tendo ficado no ar uma possível ligação com um clássico do estúdio, Alan Wake. Vê todos os detalhes aqui e algumas imagens aqui.

O jogo de aventura The Pathless, com lançamento previsto para a época festiva de 2020, e o divertido Bugsnax apresentaram vídeos de gameplay, e engenhoso Spelunky 2 viu confirmada a sua data de lançamento na PlayStation®4 para o dia 15 de setembro.

Entre outras novidades, o beat ‘em up de ficção científica Aeon Must Die recebeu o seu trailer de estreia, o aguardado Genshin Impact viu confirmado o seu lançamento para outono de 2020 na PlayStation®4, e Anno: Mutationem, o jogo de ação e aventura da ThinkingStars, foi igualmente anunciado para esta plataforma.

Entre os puzzle-platformers, o clássico Braid, com uma Edição de Aniversário, foi anunciado para PlayStation®4 e PlayStation®5, com lançamento previsto para o início de 2021. Para o mesmo período foi também confirmado The Pedestrian, que chegará às duas plataformas. O popular jogo de estratégia Auto Chess tem lançamento confirmado na PlayStation®4 para dia 31 de outubro.

Por fim, a aventura cooperativa Temtem foi confirmada para PlayStation®5, com lançamento previsto para 2021.