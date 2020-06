Gravity Heroes chega às consolas e ao PC para o ano

A PQube anunciou que Gravity Heroes, jogo onde poderemos manipular a gravidade, vai chegar ao PC (via Steam), à PlayStation 4 e à Xbox One no primeiro trimestre de 2021.

O videojogo está a ser desenvolvido pela Studica Solution e pela Electric Monkeys (a divisão de jogos da Studica Solution) e enquanto não chega o próximo ano está já disponível uma demo na Steam para experimentar a ação futurista do jogo.

Gravity Heroes poderá ser jogado até quatro jogadores e trará os modos Campanha, Co-op e Versus.

Mais informações vão ser reveladas no Steam Game Festival que vai ocorrer entre 16 e 22 de junho.





Autor: Filipe Silva