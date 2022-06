GRID Legends: 'Classic Car-Nage' é o novo modo de jogo

A Codemasters® e a Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) lançam hoje Classic Car-Nage, um novo modo caótico e cheio de adrenalina para GRID™ Legends. O novo DLC multijogador cross-platform e baseado na história apresenta uma nova interacção recheada de acção ao estilo Derby onde os pilotos competem ao colidirem os seus veículos propositadamente contra outros, reescrevendo as regras das corridas. Os jogadores irão demonstrar os seus instintos de condução mais selvagens com novos veículos ecléticos e competir com amigos em quatro novas pistas, levando ainda a experiência mais longe com novas histórias temáticas dentro do jogo. Para além do DLC, um novo patch será lançado e irá incluir o carro de corrida da Team Fordzilla - P1 como um veículo gratuito e jogável.

O novo modo de jogo é uma série especial de eventos de corridas que volta a juntar os jogadores com os heróis do modo de história ‘Driven to Glory’ e traz uma experiência sem restrições que leva o livro de regras de GRID ao seu limite. O primeiro episódio foca-se em Valentin Manzi, interpretado pelo actor britânica vencedor de galardões, Ncuti Gatwa, à medida que ele e os restantes pilotos causam estragos em oito eventos de história em Classic Car-Nage. Os jogadores terão também acesso a cinco novos veículos, incluindo uma divertida carrinha de gelados e quatro novas pistas em duas localizações, a prestigiosa Yokahama Docks e a calorosa Havana. Três novos Career Events estarão também disponíveis nesta expansão.

"Classic Car-Nage traz a catártica e fascinante experiencia destrutiva do demolition derby para o universe de GRID Legends", disse Steven Brand, Associate Creative Director na Codemasters. "Novos caminhos com crossovers múltiplos e rampas asseguram bastantes oportunidades para empilhamentos e objectivos no modo de história que permitem aos jogadores trabalhar em estratégias pessoais para sobreviver aos eventos. Estou ansioso por me juntar à malta online e causar o caos!"

O multijogador online do Classic Car-Nage convida os jogadores a causar ainda mais estragos em pista ao desafiarem os seus amigos, que podem jogar o conteúdo do pack gratuitamente.

Para eliminar as barreiras entre o mundo online e offline, GRID Legends estará também presente no Goodwood Festival of Speed entre 23 e 26 de Junho em parceria com a Team Fordzilla, A primeira equipa de esports da Ford que é construída sob a herança de corridas no mundo real da marca ao competir ao mais alto nível no palco de corridas virtual. Juntamente com a Ford, as marcas vão lançar o interessante novo modelo de carro TFZ-P1, desenhado por jogadores, para jogadores, que os fãs vão poder testar, conduzir e experimentar tanto dentro como fora do jogo. Não só estará um modelo do carro à escala real presente no Goodwood, o mesmo será incluído no jogo como um veículo jogável gratuito e exclusivo para todos os jogadores. Um evento no jogo irá acompanhar a estreia do carro, onde os jogadores poderão competir para conseguirem ter a volta mais rápida entre 23 de Junho e 29 de Julho.

"Após meses a trabalhar em conjunto com jogadores de todo o mundo, estamos entusiasmados para ver o nosso modelo TFZ-P1 a fazer a sua estreia no bastante celebrado e emocionante videojogo GRID Legends. Queremos que as pessoas experimentem a adrenalina de conduzir um Ford onde quer que estejam e em qualquer plataforma que joguem. Espero que os jogadores em todo o lado desfrutem do nosso novo carro de corridas e, para os fãs de corridas que vão marcar presença em Goodwood, terão também a oportunidade de o conduzirem no jogo enquanto se sentam no verdadeiro!", disse Boris Ferko, Design Manager, da Ford of Europe.

A nova Demo do modo de jogo Derby-style, Classic Car-Nage de GRID Legends, está disponível a partir de hoje para Xbox Series X|S e PlayStation®5, juntamente com as versões PlayStation 4, Xbox One, e PC. Os detentores da Deluxe Edition terão acesso imediato a este pack de conteúdos.