GRID Legends: Expansão Winter Bash já está disponível

A Codemasters e a Electronic Arts Inc. lançaramm hoje Winter Bash, a quarta e última expansão para GRID Legends. Esta atualização repleta de neve convida os jogadores a juntarem-se a Ajeet Singh, o amado mecânico da história "Driven to Glory", na sua própria celebração de inverno onde carros rápidos e corridas emocionantes assumem o centro do palco. A atualização apresenta três novos veículos emocionantes, oito eventos Story e novas rotas de deriva ponto a ponto para desafiar os jogadores neste inverno.

Este lançamento traz uma série de eventos emocionantes com corridas de alta velocidade através de condições meteorológicas sazonais. Os jogadores vão reunir-se com o protagonista icónico de Driven to Glory, Valentin Manzi, e aventurar-se em torno das cinco novas rotas okutama sprint cheias de neve para autêntica ação touge. Foram também atualizadas 45 rotas existentes para permitir o reforço de portões e rampas através do Criador de Corridas.

Três novos veículos formidáveis foram adicionados à já extensa lista de GRID Legends: o clássico SRT Viper GTS-R, que regressa como uma variante 'Drift Tuned', o BMW 2002 TII Race Car, e o temível Bugatti Bolide, que faz a sua estreia em GRID Legends. Novos Eventos de Carreira patrocinados e uma série de ícones, pinturas de carro e banners para personalização dentro do jogo também estão disponíveis neste pacote.

"A época de férias pode ter terminado, mas a festa só agora começou em GRID Legends. Mais rotas, reforços, rampas e diversão, é disso que se trata este DLC final", disse Paul Lovell, Designer sénior de Jogos da Codemasters. "Cuidado com as pinturas de carro da equipa em destaque no modo história de Driven to Glory, agora disponível para todos os jogadores para os equipar, e juntar à diversão!"

O novo pacote Winter Bash da GRID Legends está disponível para compra hoje nas plataformas Xbox Series X|S e PlayStation®5, ao lado da PlayStation 4, Xbox One e PC. Os proprietários da Deluxe Edition terão acesso instantâneo a esta atualização e podem convidar os amigos a jogar gratuitamente**.