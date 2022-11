Grid Legends lança nova expansão

Codemasters™ e Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) lançam hoje Rise of Ravenwest*, uma nova expansão baseada em histórias para GRID™ Legends. A atualização revela a história de Ravenwest, a equipa mais infame da GRID World Series, e revela como construíram a sua reputação escandalosa através de 11 novas Experiências temáticas de História. Os jogadores também vão receber quatro veículos clássicos e poderosos recém-adicionados à medida que avançam através de faixas atualizadas, incluindo a ensolarada, mas traiçoeira cidade de Miami.

A terceira expansão da série centra-se no piloto ás da Ravenwest Motorsport, Nathan McKane, uma das personagens principais do modo história 'Driven to Glory'. Embarca os jogadores na jornada épica a começar pela criação de Ravenwest, na sequência dos eventos que impulsionaram a equipa ao estrelato e à quinta vez consecutiva Grid World Series Championships.

Os quatro novos veículos que se juntam à lista eclética incluem alguns dos carros mais icónicos e cultos - BMW 320 Turbo Group 5, 1967 Chevrolet Corvette, 1971 Plymouth GTX, 1967 Ford Mustang Fastback - que ajudam a representar a evolução e o tom de Ravenwest. Além de quatro novas variantes de layout para a pista de Miami, as zonas Ramps e Boost também foram incluídas nas rotas existentes. Três novos Eventos de Carreira patrocinados e uma série de ícones, pinturas de carro e banners para uso no jogo também estão disponíveis neste pacote.

"Correr constantemente com um chip no ombro, navegar pelas expectativas da família e críticas dos meios de comunicação, este novo DLC dá-nos a oportunidade de explorar a história por trás do antagonista da série. Há mais mentalidade no seu estilo de corrida 'não faça prisioneiros' e 'ganhe a todo o custo' do que os olhos podem ver", disse Paul Lovell, Designer sénior de Jogos da Codemasters. "Convidamos os jogadores a aprofundar a história de uma das personagens mais interessantes e controversas dentro do universo GRID, a lutar contra a concorrência e a garantir o sucesso da Ravenwest, custe o que custar."