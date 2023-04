Grupo B já tem os quatro apurados para as eLiga Portugal Finals

Chegou ao fim a penúltima jornada da eLiga Portugal, uma ronda absolutamente decisiva no Grupo B.

O SC Braga, líder do Grupo e já apurado para a fase final, defrontou os axadrezados, num duelo que começou bem para os arsenalistas, com uma vitória por quatro bolas a duas. No segundo encontro, o cenário inverteu-se e foi o Boavista FC a arrecadar três pontos com um triunfo, por 2-1.

Por sua vez, no encontro seguinte, o FC Arouca conseguiu um lugar nas eLiga Portugal Finals com quatro pontos somados nos dois jogos frente ao FC Famalicão. Os arouquenses só precisavam de dois pontos, mas mesmo assim conseguiram uma vitória e um empate.

Já no outro duelo da jornada, o Benfica Teleperformance defrontou o Portimonense SC e começou com um empate, mas terminou a voar bem alto com uma vitória, por duas bolas a zero. E o apuramento das águias ficou dependente do confronto que se seguiu.

Gilistas e açorianos terminaram a ronda. O Gil Vicente FC até começou a vencer, por 2-1, o Santa Clara. Porém, no segundo jogo, os açorianos tiveram uma atitude completamente diferente e triunfaram, por 4-1, assegurando a presença nas eLiga Portugal Finals e colocando também as águias na fase final da prova.

De resto, a eLiga Portugal regressa na próxima quarta-feira, dia 3 de maio, com os encontros do Grupo A.