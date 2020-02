GTA IV vai voltar à Steam

A saída de Grand Theft Auto IV da plataforma da Valve deu-se no início de janeiro, segundo a Rockstar, devido ao fim do suporte da Microsoft à antiga plataforma Games for Windows Live (GFWL).

Na página do videojogo na loja digital é agora dito que a partir do dia 19 de março Grand Theft Auto IV: Complete Edition vai substituir tanto Grand Theft Auto IV como Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City.

Caso os jogadores já possuam o jogo, a versão dos mesmos será automaticamente atualizada.

Esta edição de GTA IV vai estar também disponível no Rockstar Games Launcher e os dados guardados vão ser compatíveis com a nova versão.

As funcionalidades que já não vão estar presentes são o modo multijogador, as tabelas de líderes e o já mencionado Games for Windows Live. Daí que, quem tiver comprado o jogo pela loja do GFWL terá de utilizar um link fornecido para Rockstar para se ligarem à conta do Social Club e poderem descarregar Grand Theft Auto IV: Complete Edition.

Também algumas estações de rádios vão estar temporariamente indisponíveis, como é o caso da RamJam FM, da Self-Actualization FM e da Vice City FM.



Autor: Filipe Silva