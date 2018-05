Grand Theft Auto V é já o jogo que mais dinheiro gerou na história dos videojogos. Contudo, continua a surpreender até os maiores especialistas do Gaming . Desta vez o jogo da Rockstar orgulha-se de anunciar que até ao dia 31 de março de 2018 tinha expedido 95 milhões de unidades, ou seja, mais 5 milhões do que foi anunciado no trimestre anterior. Um vlaro sinal de vitalidade!





Autor: João Seixas