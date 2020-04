Guia para os lançamentos de maio

1 – Arcade Spirits

Plataformas: Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One

Desenvolvedora: Fiction Factory Games

Publicadora: PQube

5 – John Wick Hex

Plataforma: PlayStation 4

Desenvolvedora: Bithell Games

Publicadora: Good Shepherd Entertainment

5 – Someday You’ll Return

Plataforma: PC

Desenvolvedora: CBE software

Publicadora: CBE software

7 – Fledgling Heroes

Plataforma: Nintendo Switch

Desenvolvedora: Subtle Boom

Publicadora: Subtle Boom

7 – Void Bastards

Plataformas: Nintendo Switch e PlayStation 4

Desenvolvedora: Blue Manchu

Publicadora: Humble Bundle

7 – Wavey The Rocket

Plataforma: PC

Desenvolvedora: UpperRoom Games

Publicadora: UpperRoom Games

8 – SuperMash

Plataforma: Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One

Desenvolvedora: Digital Continue

Publicadora: Digital Continue

12 – Star Wars Episode I: Racer

Plataformas: Nintendo Switch e PlayStation 4

Desenvolvedora: Aspyr

Publicadora: Lucasfilm

13 – Super Mega Baseball 3

Plataformas: Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 e Xbox One

Desenvolvedora: Metalhead Software

Publicadora: Metalhead Software

14 – Best Friend Forever

Plataformas: Nintendo Switch e PC

Desenvolvedora: Starcolt

Publicadora: Alliance

14 – Signs of the Sojourner

Plataforma: PC

Desenvolvedora: Echodog Games

Publicadora: Echodog Games

14 – TT Isle of Man - Ride On The Edge 2

Plataforma: Nintendo Switch

Desenvolvedora: KT Racing

Publicadora: Nacon

15 – Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix

Plataforma: Nintendo Switch

Desenvolvedora: Sega

Publicadora: Sega

15 – Tales From Off-Peak City Vol. 1

Plataforma: PC

Desenvolvedora: Cosmo D

Publicadora: Cosmo D Studios LLC

19 – Golf With Your Friends

Plataformas: Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 e Xbox One

Desenvolvedora: Blacklight Interactive

Publicadora: Team17

21 – Biped

Plataforma: Nintendo Switch

Desenvolvedora: NExT Studios

Publicadoras: NExT Studios e META Publishing

21 – The Persistance

Plataformas: Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 e Xbox One

Desenvolvedora: Firesprite

Publicadora: Firesprite

22 – Chuhou Joutai

Plataforma: PC

Desenvolvedora: Drillimation Systems

Publicadora: Drillimation Systems

22 – Maneater

Plataformas: PC, PlayStation 4 e Xbox One

Desenvolvedora: Tripwire Interactive

Publicadora: Tripwire Interactive e Deep Silver

22 – Monstrum

Plataformas: Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One

Desenvolvedora: Team Junkfish

Publicadora: SOEDESCO

22 – Saints Row: The Third™ Remastered

Plataformas: PC, PlayStation 4 e Xbox One

Desenvolvedoras: Deep Silver Volition e Sperasoft

Publicadora: Deep Silver

22 – The Wonderful 101: Remastered

Plataformas: Nintendo Switch, PC e PlayStation 4

Desenvolvedora: PlatinumGames

Publicadora: PlatinumGames

26 – Minecraft Dungeons

Plataformas: Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 e Xbox One

Desenvolvedoras: Mojang e Microsoft Studios

Publicadora: Microsoft Studios

26 – Wildfire

Plataforma: PC

Desenvolvedora: Sneaky Bastards

Publicadora: Humble Bundle

27 – Ninjala

Plataforma: Nintendo Switch

Desenvolvedora: GungHo Online Entertainment

Publicadora: GungHo Online Entertainment

28 – Shantae and the Seven Sirens

Plataformas: Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 e Xbox One

Desenvolvedora: WayForward

Publicadora: WayForward

29 – BioShock: The Collection

Plataforma: Nintendo Switch

Desenvolvedora: Blind Squirrel Games

Publicadora: 2K Games

29 – Borderlands Legendary Collection

Plataforma: Nintendo Switch

Desenvolvedoras: Turn Me Up Games e Behaviour Interactive

Publicadora: 2K Games

29 – Utawarerumono: Prelude to the Fallen

Plataformas: PlayStation 4 e PlayStation Vita

Desenvolvedora: Sting

Publicadora: NIS America

29 – XCOM 2 Collection

Plataforma: Nintendo Switch

Desenvolvedoras: Firaxis Games e Virtuos

Publicadora: 2K Games

29 – Xenoblade Chronicles: Definitive Edition

Plataforma: Nintendo Switch

Desenvolvedora: Monolith Soft

Publicadora: Nintendo

? – Fast & Furious Crossroads

Plataformas: PC, PlayStation 4 e Xbox One

Desenvolvedora: Slightly Mad Studios

Publicadora: Bandai Namco Entertainment

? – Warhammer 40,000: Mechanicus

Plataforma: Nintendo Switch

Desenvolvedora: Bulwark Studios

Publicadora: KalypsoMediaGroup

Autor: Filipe Silva