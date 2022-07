Guimarães vai receber a Grande Final da FPF eFootball

A Grande Final de futebol virtual da FPF eFootball vai disputar-se pela primeira vez em Guimarães, mais precisamente na Plataforma das Artes, anunciou esta quarta-feira a FPF. Os 32 melhores jogadores do país de futebol virtual vão lutar pelo troféu de melhor jogador da temporada e ainda por um prizepool de 20 mil euros.Para além disso, vai ainda realizar-se na cidade minhota a final do W Challenge, competição feminina de futebol virtual, a 9 de julho. O evento arranca no dia 7 com a fase de grupos, sem público. No dia 8 de julho, as portas para o público abrem às 14 horas para os oitavos de final. Para o dia seguinte estão reservado os quartos de final, a partir das 11 horas, meias-finais, final do W Challenge e a grande decisão do MVP Challenge 2022, com início marcado para as 19 horas.Bruno DiasJoão AfonsoRafael MonteiroDiogo PomboTiago PiresJoão Oliveira*Júlio LourençoRodrigo MarquesBruno AlmeidaTiago AraújoLuca GomesDiogo SilvaGabriel NunesMartim CoelhoRicardo MachadoÂngelo GouveiaDuarte FerroWalgídio SantosJoão LourençoBernardo FigueiredoDiogo GonçalvesTiago CostaPedro GonçalvesDaniel FernandesBruno RatoFilipe FerreiraPedro LanzinhaRafael NunesNuno BarateliDiogo SilvaAfonso FerrazDiogo Espírito Santo*Saída de RastaArtur e entrada de JOliveira10A FPF informa ainda que "devido à suspensão de RastaArtur por parte da EA Sports, o jogador que venceu a primeira Grande Final da FPF eFootball foi desqualificado do MVP Challenge 2022. Para o seu lugar entrou o jogador mais bem posicionado do Ranking Challenge e não apurado para a Grande Final, JOliveira10, que devido ao apuramento do 17º e 18º através do ranking da EA, foi qualificado na 19º posição do ranking com base no circuito challenge".