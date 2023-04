GUNDAM EVOLUTION celebra aniversário com lançamento da 4.ª temporada

O principal estúdio de videjogos Bandai Namco Online e a editora Bandai Namco Europe anunciaram esta quinta-feira que GUNDAM EVOLUTION, o primeiro jogo de shooter free-to-play da franquia, comemora o seu aniversário de seis meses com o lançamento do novo conteúdo da 4.ª temporada. Intitulada Ballista, a nova temporada oferecerá uma grande variedade de novos conteúdos e atualizações de jogabilidade. GUNDAM EVOLUTION já está disponível para jogar gratuitamente na PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC via STEAM®.

Também anunciado hoje, GUNDAM EVOLUTION continua a expandir-se para novas regiões e agora é jogável em PC e consolas no Brasil, Chile e Argentina, e no PC apenas na Austrália e Nova Zelândia. Os jogadores dessas regiões poderão jogar o conteúdo mais recente introduzido no lançamento da 4.ª temporada de hoje.

Ballista apresenta o traje móvel Gundam Dynames, uma unidade de franco-atirador ágil equipada com várias opções de ataque de curto e longo alcance que são altamente adaptáveis no calor do combate. A atualização também adiciona Headquarters Mode, onde equipas de jogadores lutam para ocupar ou proteger zonas que abrigam um núcleo poderoso que pode ser destruído. As equipas ganham pontos a defender ou atacar o núcleo, com a primeira equipa a ganhar cinco pontos ao vencer a partida.



As atualizações adicionais que chegarão na 4.ª temporada de GUNDAM EVOLUTION incluem:



1. Eventos de meio aniversário, incluindo um bónus de login, uma campanha de novo jogador e uma campanha de regresso de jogador – todos os quais vão de 12 de abril a 17 de maio;



2. Duas novas skins unitárias (Prototype Gundam, Zaku II S [Recon]) com efeitos sonoros exclusivos, e o novo mapa "Buried City";



3. Implementação dos Desafios de Realização;



4. Ajuste de matchmaking, classificações de habilidades e interface do usuário da loja no jogo;



5. Uma adição de itens menores relacionados a MOBILE SUIT GUNDAM: THE WITCH FROM MERCURY;