Gundam Evolution disponível para PC

A produtora de videojogos Bandai Namco Online Inc. anunciou esta quinta-feira que aestá agora disponível na Europa, América do Norte, Japão e outras partes da Ásia para o PC. Publicado pela Bandai Namco Europe, as versões PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S e Xbox One serão lançadas a 1 de dezembro. O primeiro shooter de heróis free-to-play da franquia, Gundam Evolution, possui uma lista inicial de 12 fatos móveis jogáveis, juntamente com cinco unidades desbloqueáveis adicionais, e coloca os jogadores uns contra os outros em combate 6v6 PvP em três modos de jogo baseados em objetivos.é um shooter de equipa free-to-play baseado em equipa com combate 6v6 PvP com fatos móveis jogáveis de todo o universo Gundam. O jogo irá oferecer três modos de jogo baseados em objetivos: Point Capture, Domination e Destruction. O título apresenta um conjunto único de desafios que exigirão que as equipas criem e executem estratégias ofensivas e defensivas formidáveis ??para sair vitoriosas.Cada unidade jogável empossui a sua própria combinação única de habilidades ofensivas, defensivas e/ou de apoio capazes de balançar as marés da batalha. A lista inicial de personagens jogáveis contará com 12 unidades, incluindo o clássico RX-78-2 GUNDAM e o icónico ASW-G-08 GUNDAM BARBATOS. Fatos móveis adicionais e itens personalizáveis podem ser desbloqueados de duas formas: Pontos de Capital (CP), que são acumulados no jogo através de gameplay, ou EVO Coins, que estarão disponíveis para compra no mundo real.As respetivas datas de lançamento regionais (em tempo local), bem como regiões apoiadas, para as próximas versões PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S e Xbox One podem ser encontradas abaixo:Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Espanha, Áustria, Dinamarca, Irlanda, Países Baixos, Polónia, Suíça, Suécia e Noruega;Estados Unidos;Japão;Para mais informações sobre a, visita o site oficial: