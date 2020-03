Gwent chega aos dispositivos Android

Lançado inicialmente para PC em outubro de 2018, o jogo de cartas que surgiu de um minijogo em The Witcher 3: Wild Hunt ganhou ainda no mesmo ano versões para PlayStation 4 e Xbox One (que foram descontinuadas) e no ano passado para dispositivos iOS.

Estando agora também disponível para Android, os jogadores vão poder desafiar tanto outros utilizadores Android como também aqueles que jogam na versão iOS e no PC.

Quem já tem uma conta no jogo associada ao GOG.com vai poder continuar de onde parou e com as compras que tenha efetuado.

Segundo o Google Play, o videojogo, que é gratuito, é compatível com dispositivos com a versão 7.0 ou superior e que tenham pelo menos 1,5 GB de memória RAM.

Até 31 de março, quem entrar na versão Android do jogo da CD Projekt Red vai receber um Ultimate Premium Keg e quem tiver feito o pré-registo nesta versão vai receber um avatar do Golem Imperial após o login. Durante a semana de lançamento vão estar disponíveis recompensas diárias extras para todas as versões de Gwent: The Witcher Card Game.





Autor: Filipe Silva